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17:12 (мск), источник: ТАСС

Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/ — Расширенные слушания пройдут 12 июня.

Источник: AFP 2019

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС из зала Вестминстерского магистратского суда.

Председательствовавший на заседании судья Майкл Сноу также постановил, что расширенные слушания по делу Ассанжа состоятся 12 июня.

Сам основатель основатель WikiLeaks заявил по видеосвязи, что не хочет быть экстрадированным в США.

Как заявил ТАСС представитель Wikileaks, суд назначил два новых слушания на указанные даты в связи с тем, что график назначенного судьи пока еще не до конца ясен. К 12 июня Минюст США должен будет также передать суду окончательную формулировку обвинений, в соответствии с которыми ведомство требует экстрадиции Ассанжа.

В среду Королевский суд лондонского района Саутуорк приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за то, что в 2012 году основатель WikiLeaks не явился в суд, освободивший его под залог.

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