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17:16 (мск), источник: Известия

В WikiLeaks заявили об ухудшении состояния здоровья Ассанжа

Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за время пребывания в посольстве Эквадора серьезно ухудшилось, заявила адвокат независимого журналиста Дженнифер Робинсон.

Юрист отметила, что условия его содержания в британской тюрьме также вызывают обеспокоенность, так как могут лишь ухудшить состояние подзащитного.

«Мы серьезно обеспокоены состоянием его здоровья. Теперь же он, по сути, находится в одиночном заключении в своей тюремной камере», — приводит ее слова ТАСС в четверг, 2 мая.

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Ранее в тот же день в Вестминстерском магистратском суде Лондона состоялось первое заседание по делу об экстрадиции Ассанжа в США. По его итогам инстанция пришла к выводу, что Соединенные Штаты не представили полной информации по своему запросу, в связи с чем до 12 июня американская сторона должна передать на рассмотрение суда дополнительные документы для экстрадиции журналиста.

Накануне Лондонский суд приговорил Ассанжа к году тюремного заключения за нарушение условий освобождения под залог.

В WikiLeaks данное решение назвали «шокирующим и мстительным». Там также усомнились в том, что слушания по экстрадиции Ассанжа будут справедливыми.

В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. В 2017 году шведские власти закрыли дело против журналиста.

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11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному британским судом в 2012 году за его неявку на заседание, и поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В свою очередь, представители WikiLeaks заявили, что опасаются за основателя организации, так как в США против него хотят возбудить дело о шпионаже.

Справка
О чем мир узнал благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Пытки и убийства иракских военнопленных, сговор Хиллари Клинтон и Демпартии США, тотальная киберслежка ЦРУ — что стало явным благодаря WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Следите за развитием темы Дело Ассанжа и WikiLeaks
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