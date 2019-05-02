В WikiLeaks заявили об ухудшении состояния здоровья Ассанжа

Юрист отметила, что условия его содержания в британской тюрьме также вызывают обеспокоенность, так как могут лишь ухудшить состояние подзащитного.
«Мы серьезно обеспокоены состоянием его здоровья. Теперь же он, по сути, находится в одиночном заключении в своей тюремной камере», — приводит ее слова ТАСС в четверг, 2 мая.
Ранее в тот же день в Вестминстерском магистратском суде Лондона состоялось первое заседание по делу об экстрадиции Ассанжа в США. По его итогам инстанция пришла к выводу, что Соединенные Штаты не представили полной информации по своему запросу, в связи с чем до 12 июня американская сторона должна передать на рассмотрение суда дополнительные документы для экстрадиции журналиста.
Накануне Лондонский суд приговорил Ассанжа к году тюремного заключения за нарушение условий освобождения под залог.
В WikiLeaks данное решение назвали «шокирующим и мстительным». Там также усомнились в том, что слушания по экстрадиции Ассанжа будут справедливыми.
В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. В 2017 году шведские власти закрыли дело против журналиста.
11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному британским судом в 2012 году за его неявку на заседание, и поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В свою очередь, представители WikiLeaks заявили, что опасаются за основателя организации, так как в США против него хотят возбудить дело о шпионаже.