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18:01 (мск), источник: ТАСС

Лавров назвал неправдой заявления США о роли России в Венесуэле

ТАШКЕНТ, 2 мая. /ТАСС/ — Глава МИД РФ также указал на намерение Вашингтона вернуться к «доктрине Монро».

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой высказывания представителей США о роли России в ситуации в Венесуэле.

Если перечислять все то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то — «неправда».
Сергей Лавров
глава МИД РФ

По его словам, Россия будет мобилизовывать усилия уважающих Устав ООН стран для противодействия планам США по Венесуэле.

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«Наша позиция [по отношению к планам США по Венесуэле] будет очень простая. Мы мобилизуем группу государств, которые, как мы, уважают Устав ООН, на противодействие подобным замыслам», — сказал он.

«Такая группа формируется в ООН, и я надеюсь, что она получит серьезную поддержку в организации, — отметил министр. — Потому что речь идет об очень простой вещи, трудно как-то ее исказить: защита основополагающих норм и принципов международного права, как они записаны в Уставе ООН».

Продолжение контактов

Лавров также сообщил, что в ходе телефонного разговора с госсекретарем Майклом Помпео была достигнута договоренность продолжать контакты по Венесуэле.

«Договорились контакты продолжать, в том числе по Венесуэле. Но я не вижу, как можно совместить позиции, с одной стороны наши, опирающиеся на Устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны позиции США, которые из Вашингтона назначают “исполняющих обязанности президента” другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу одновременно с удушающими санкциями для того, чтобы сменить режим», — заявил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Позиции несовместимые, но разговаривать мы готовы.
Сергей Лавров

Возвращение к «доктрине Монро»

По словам главы МИД России, намерение США вернуться к «доктрине Монро» говорит о неуважении не только к Венесуэле, но и к народам Латинской Америки в целом.

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«Считаю, что подобного рода громогласно объявляемые намерения вернуться к доктрине 200-летней давности, по большому счету, отражают неуважение не только к венесуэльскому народу, а в целом к народам Латинской Америки», — сказал министр.

«Доктрина Монро» была сформулирована в США в начале XIX века. В ее основе лежала идея о недопустимости вовлечения стран Западного полушария в конфликты европейских государств, однако на практике она часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства одних наций во внутренние дела других и экспансионизма.

Ситуация в Венесуэле

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

1 мая Лавров в телефонном разговоре с Помпео обратил внимание на недопустимость вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захвата власти.

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