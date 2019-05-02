18:23 (мск), источник: Ведомости
Зеленский ответил на слова Путина об «общем» между Россией и Украиной
По словам избранного президента Украины, общее у двух стран только одно — государственная граница.
Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook высказывание российского лидера Владимира Путина относительно того, что у России и Украины «много общего» и что это «братские народы».
Реальность такова, — констатировал Зеленский, — что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из «общего» у нас осталось только одно — это государственная граница.
Россия должна вернуть «контроль над каждым миллимертром с украинском стороны», подчеркнул новый украинский президент, и только тогда страны смогут продолжить поиски «общего». Запрет экспорта нефтепродуктов, упрощение процедуры выдачи гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), «содержание украинцев в плену» не приближает урегулирование отношений между Россией и Украиной, отметил Зеленский. «И “братскими” такие отношения точно назвать нельзя», — заключил он.
24 апреля Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР, а спустя несколько дней допустил, что процедура может быть упрощена для всех украинцев. Зеленский записал видеообращение к Путину, в котором заявил, что российским властям не удастся «соблазнить» паспортами большое число украинцев.
Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ.
Он отметил, что Украина будет сама предоставлять гражданство «представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов», в первую очередь — россиянам, «которые сегодня страдают больше всего».
29 апреля Путину задали вопрос о том, как он относится к высказыванию Зеленского о том, что Украина будет выдавать гражданство россиянам. «Он [Зеленский] сказал, что он готов выдавать паспорта всем россиянам, а также всем, кто готов защищать свободу и демократию», — пересказал российскому президенту обращение Зеленского журналист. «Правда? Так и сказал? — уточнил Путин. — Очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего: я ведь много раз говорил о том, что украинцы и русские — братские народы. Я вообще считаю, что это один народ — со своими особенностями, культурными, историческими. Если у нас будет общее гражданство, от этого выиграют и русские и украинцы. Мы будем сильнее и успешнее».
Зеленский победил на президентских выборах на Украине. Во втором туре, прошедшем 21 апреля, он набрал 73,22%, а его соперник — действующий президент страны Петр Порошенко — получил 24,45% голосов.
Кирилл Буланов