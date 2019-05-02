Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

По версии агентства, Баркер в течение не одного месяца курсировал между Вашингтоном, Лондоном и Москвой в попытках добиться соглашения между Минфином США и Дерипаской.
При этом, отмечает Bloomberg, эта деятельность Баркера привлекла внимание в Великобритании. Так, уполномоченный по стандартам Палаты лордов вел расследование против Баркера по подозрению в нарушении парламентских норм поведения в пользу личных интересов. Однако расследование свернули в феврале.
8 февраля сообщалось, что лорд Баркер останется на посту председателя в обновленном совете директоров En+, сформированном в соответствии с согласованным OFAC планом по снятию санкций с компаний Олега Дерипаски («план Баркера»).
Полномочия Грега Баркера не нуждаются в подтверждении новым составом совета, заявил он тогда в интервью «Интерфаксу» в Москве. «Я остаюсь на своем месте», — сказал он.
В марте Баркер подтверждал, что получит бонус за работу по снятию санкций, и назвал размер премиальных «достаточно скромным».
При этом газета The Sunday Times ранее сообщала, что британское правительство поддерживает такие изменения в правилах работы Палаты лордов, которые давали бы больше доступа к информации о деловых связях членов палаты с российским и китайским бизнесом.
Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, в том числе En+, «РусАл», «Евросибэнерго» и «ГАЗ» попали в SDN List (так называемый «черный» санкционный список США — Specially Designated Nationals List) в апреле 2018 года. Условием вывода En+, «РусАла» и «Евросибэнерго» из-под санкций, а значит возобновления обычных бизнес-процессов в этих компаниях, стало сокращение влияния О. Дерипаски в головной структуре En+.
В декабре 2018 года Минфин США объявил о грядущем снятии санкций с этих компаний в рамках реализации «плана Баркера», которое стоило Дерипаске сокращения доли в En+ с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. Большинство в советах директоров En+ и «РусАла» получили назначенные по согласованию OFAC независимые директора. Любые доходы Дерипаски будут поступать на заблокированный счет, ключевые операции освобожденных от санкционного бремени компаний будут исследоваться на соответствие интересам Дерипаски, а сам бизнесмен остается фигурантом SDN List как «kremlin insider» (определение OFAC).