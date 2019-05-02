22:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Первомайские аресты в Санкт-Петербурге вступили в силу
Суд впервые признал превращение согласованной акции в несогласованную.
Горсуд
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К двум часам ночи Невский райсуд арестовал на десять суток организаторов марша оппозиции Андрея Пивоварова и Александра Шуршева.
По словам активистов, из двух участников, которые несли один баннер, один был оштрафован, а другой оправдан. При этом они отмечают, что столь массовых первомайских задержаний с применением силы в последние годы не случалось.
Апелляционные жалобы арестованных судья горсуда
В ходе обжалования участники процесса впервые смогли ознакомиться с видеозаписями обстоятельств задержания, предоставленными полицией на
По словам защитников, регламент к этому моменту нарушили сами власти, выпустившие колонну с места начала шествия на 40 минут позже, чем было согласовано, после чего полиция начала «выдергивать» из колонны отдельных участников.
Изучила судья и кадры с лежащим на асфальте Александром Шуршевым. При этом на полицейском диске не оказалось вызвавшей резонанс в интернете видеозаписи предшествовавших секунд, когда на спокойно подошедших к офицеру полиции для получения разъяснений подсудимых налетели омоновцы, и один из них сбил с ног и швырнул на землю господина Шуршева (его защита намерена жаловаться по этому поводу на силовиков в Следственный комитет России). Исследовать по просьбе защиты применения силы к подсудимому судья отказалась.
Между тем полицейское видео опровергло и представленные в суд письменные объяснения самих сотрудников полиции, утверждавших, что подсудимые были задержаны, поскольку в мегафон призывали демонстрантов к противоправным действиям: на видеозаписи мегафонов у них в руках не было. При этом предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний на этих объяснениях было представлено в суд без подписей.
В апелляционных жалобах говорится: «даже если согласиться с абсурдным обвинением и предположить, что остановившись на Невском проспекте, демонстрация превратилась в митинг, действия организаторов согласованного шествия могут иметь признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2 КоАП в толковании пленума Верховного суда: несоблюдения условий проведения согласованного публичного мероприятия, указанных в уведомлении».
Арест же произведен по ч. 2 той же статьи, которая применяется к акциям вообще без уведомления властей. Однако в материалах дела «не установлено, что уведомление не было подано в уполномоченный орган исполнительной власти». Также не установлен факт отказа в согласовании, а также утраты акцией мирного характера, настаивала защита,.
Суд в итоге оставил постановления первой инстанции в силе, но сократил срок пребывания подсудимых в спецприемнике почти на один день, изменив начало отсчета ареста со 2 мая на момент их фактического задержания. Анастасия Буракова заявила «Ъ», что материалы дела «свидетельствовали о недоказанности состава противоправного деяния». «Власти не дали провести ими же согласованное мероприятие под надуманным предлогом, трансформировав его в суде в мифический митинг. Созданный прецедент позволяет конструировать вымышленные обвинения против организаторов и участников протестных акций», — сказал «Ъ» Александр Передрук.
Анна Пушкарская