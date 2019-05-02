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22:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Первомайские аресты в Санкт-Петербурге вступили в силу

Суд впервые признал превращение согласованной акции в несогласованную.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Горсуд Санкт-Петербурга оставил в силе постановление об аресте на десять суток координатора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова и руководителя муниципальной кампании штаба Алексея Навального Александра Шуршева. Оба были признаны виновными в том, что превратили согласованное властями первомайское шествие оппозиции в несогласованный митинг. Защита считает такую мотивировку ареста прецедентом, позволяющим «конструировать вымышленные обвинения против организаторов и участников протестных акций». Число задержанных 1 мая санкт-петербургской полицией, по разным данным, составило от 53 до 69 человек, что многократно выше, чем в других регионах. Пять активистов уже оштрафованы, один оправдан.

По данным санкт-петербургского ГУВД, за нарушения порядка проведения и участия в публичных мероприятиях в отделения полиции были доставлены 53 человека для привлечения к административной ответственности. По подсчетам «ОВД-Инфо», задержаны были 69 человек (в целом в десяти городах России не менее 126). В полиции из них не ночевал никто, однако восемь человек поздно вечером были доставлены в суд.

К двум часам ночи Невский райсуд арестовал на десять суток организаторов марша оппозиции Андрея Пивоварова и Александра Шуршева.

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По словам активистов, из двух участников, которые несли один баннер, один был оштрафован, а другой оправдан. При этом они отмечают, что столь массовых первомайских задержаний с применением силы в последние годы не случалось.

Апелляционные жалобы арестованных судья горсуда Санкт-Петербурга Елена Широкова рассмотрела и отклонила 2 мая. Защитники, журналисты и прибывшие поддержать активистов граждане более часа пытались под проливным дождем убедить приставов пустить их в здание суда. В итоге на заседание были допущены только защищавшие господ Пивоварова и Шуршева юристы: председатель «Открытой России» Анастасия Буракова и Александр Передрук из правозащитной организации «Апология протеста». Ходатайство о допуске на открытое заседание прессы судья отклонила, сославшись на «невозможность обеспечить порядок в выходной день».

В ходе обжалования участники процесса впервые смогли ознакомиться с видеозаписями обстоятельств задержания, предоставленными полицией на DVD-диске. Как рассказал «Ъ» господин Передрук, при просмотре было хорошо видно, что полиция не пресекала несогласованное мероприятие, а призывала в мегафон соблюдать регламент и продолжать движение согласованного марша. Но оппозиция, двигавшаяся по Невскому проспекту с растянутым впереди на всю ширину колонны баннером «Свободному Петербургу — свободные выборы», остановилась, требуя отпустить уже задержанных участников.

При этом спустя несколько минут после призывов двигаться, полиция сама перекрыла двумя рядами дорогу колонне, после чего продолжила задержания и повалила баннер.

По словам защитников, регламент к этому моменту нарушили сами власти, выпустившие колонну с места начала шествия на 40 минут позже, чем было согласовано, после чего полиция начала «выдергивать» из колонны отдельных участников.

Изучила судья и кадры с лежащим на асфальте Александром Шуршевым. При этом на полицейском диске не оказалось вызвавшей резонанс в интернете видеозаписи предшествовавших секунд, когда на спокойно подошедших к офицеру полиции для получения разъяснений подсудимых налетели омоновцы, и один из них сбил с ног и швырнул на землю господина Шуршева (его защита намерена жаловаться по этому поводу на силовиков в Следственный комитет России). Исследовать по просьбе защиты применения силы к подсудимому судья отказалась.

Между тем полицейское видео опровергло и представленные в суд письменные объяснения самих сотрудников полиции, утверждавших, что подсудимые были задержаны, поскольку в мегафон призывали демонстрантов к противоправным действиям: на видеозаписи мегафонов у них в руках не было. При этом предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний на этих объяснениях было представлено в суд без подписей.

В апелляционных жалобах говорится: «даже если согласиться с абсурдным обвинением и предположить, что остановившись на Невском проспекте, демонстрация превратилась в митинг, действия организаторов согласованного шествия могут иметь признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2 КоАП в толковании пленума Верховного суда: несоблюдения условий проведения согласованного публичного мероприятия, указанных в уведомлении».

Но эта норма в отличие от ч. 2 ареста не предусматривает.

Арест же произведен по ч. 2 той же статьи, которая применяется к акциям вообще без уведомления властей. Однако в материалах дела «не установлено, что уведомление не было подано в уполномоченный орган исполнительной власти». Также не установлен факт отказа в согласовании, а также утраты акцией мирного характера, настаивала защита,.

Суд в итоге оставил постановления первой инстанции в силе, но сократил срок пребывания подсудимых в спецприемнике почти на один день, изменив начало отсчета ареста со 2 мая на момент их фактического задержания. Анастасия Буракова заявила «Ъ», что материалы дела «свидетельствовали о недоказанности состава противоправного деяния». «Власти не дали провести ими же согласованное мероприятие под надуманным предлогом, трансформировав его в суде в мифический митинг. Созданный прецедент позволяет конструировать вымышленные обвинения против организаторов и участников протестных акций», — сказал «Ъ» Александр Передрук.

Анна Пушкарская

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