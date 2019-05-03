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00:07 (мск), источник: ТАСС

Мадуро не принимает самостоятельных решений, утверждает президент Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро при проведении политического курса не принимает самостоятельных решений. С таким утверждением выступил в четверг президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью газете «Фолья ди Сан-Паулу».

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«Мадуро даже самим собой не распоряжается. Им командуют генералы — кубинские и в большей степени российские», — считает политик.

По мнению главы крупнейшего латиноамериканского государства, венесуэльский лидер находится под постоянным наблюдением силовиков.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны свыше 200 участников протестов.

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