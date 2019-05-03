Климкин предложил «украинский ответ» на акцию «Бессмертный полк»

Так министр прокомментировал публикацию пользователя Facebook, который на призыв телеканала «Интер» от «Союза ветеранов» принять участие в акции «Бессмертный полк» предложил украинцам устроить свою акцию.
«Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях», — написал Климкин.
Акция «Бессмертный полк» в 2019 году пройдет в России, а также ряде городов стран мира.
Украинские власти постоянно заявляют о резком неприятии советского периода истории и, в частности, времени правления Иосифа Сталина. С мая 2015 года в стране действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду и публичную демонстрацию советской символики. Также он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал в обществе большой резонанс, поскольку в нем не были четко прописаны границы его применения.
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