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03:05 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что не стремится к военной операции в Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы проводить военную операцию на территории Венесуэлы. С такими словами глава американской администрации выступил в четверг в интервью телеканалу Fox News.

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Ведущая спросила президента, может ли настать переломный момент, после которого США решатся на военное вторжение в Венесуэлу. «Всегда есть [вероятность наступления] переломного момента. Но, естественно, я бы не хотел этого делать. Я просто хочу помочь людям. Эти люди умирают, у них ничего нет», — сказал Трамп.

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Глава Белого дома подчеркнул, что США располагают «множеством вариантов, в том числе очень жестких», по урегулированию кризиса в Боливарианской Республике. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших помощников американского лидера сообщила, что Трамп не особо стремится проводить военную операцию в Венесуэле, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что США могут провести военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость. Как ранее говорил Болтон, США призывают президента Николаса Мадуро учитывать в случае применения силы против оппозиции, что Вашингтон рассматривает все варианты ответных действий.

Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления. Они начались после того, как группа военных, предположительно, поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он опубликовал в «Твиттере» видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» власти в стране. По словам Гуайдо, видео снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.

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