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03:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Киев выследит новых россиян из Донбасса

Украина сможет установить жителей Донбасса, которые получат российский паспорт. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил заместитель министра по временно оккупированным территориям страны Юрий Грымчак.

По его словам, у Киева нет специальных технических средств для этого. Грымчак пояснил, что эти данные частично доступны в России, поэтому их можно достаточно легко получить. Он заверил, что Украина будет иметь полный список тех, кому предоставят гражданство России.

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1 мая Грымчак заявил, что жителей Донбасса, которые получат гражданство России, необходимо лишать украинских паспортов. По его мнению, решение российской стороны упростить выдачу паспортов жителям Донбасса нацелено на «дестабилизацию ситуации и легализацию действий боевиков».

Президент России Владимир Путин 1 мая ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины, а 24 апреля упростил процесс получения гражданства России лицам, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины. Территории ОРДЛО фактически контролируются представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского назвал эти действия враждебными, Евросоюз обвинил Россию в посягательстве на суверенитет Украины, а в США назвали решение частью «оккупационного плана». Российская сторона заявляет, что мера носит гуманитарный характер.

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