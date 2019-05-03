Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мигранты массово отказались ехать в РФ и неспроста
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
45-летнюю Пенелопу Крус заподозрили в беременности
Скончался двухлетний мальчик, которого родной дед закинул в печь
Россияне бросились скупать загородное жилье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продуктРегулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые
«Первая пощечина» от Путина: Зеленский ее уже получил
Метаморфозы Коли Лукашенко удивили многих
Травля дочери за победу на «Голосе»: Алсу выступила с заявлением
Что произошло на прощании с Элиной Быстрицкой
Шпагат Гагариной в откровенном бикини «взорвал» Сеть - фото
Вдову Марьянова вынесли из студии «Пусть говорят»
Елизавета Боярская без макияжа сразила фанатов красотой
Почему разводиться тяжело только в первый раз
Зеленский напомнил Путину о долгах РФ перед Украиной
Сексуальная Седокова разделась - фото
Кому нужны квартиры за миллиарды и почему их продают тайно
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Фоторепортажи
10Скончалась Элина Быстрицкая
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
10:43 (мск), источник: РИА Новости

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Прием документов начался в 09:00. На тот момент у здания республиканской миграционной службы МВД уже собралось более 80 человек.

«Тут уже с пяти утра стоят. Мы в 06:30 здесь были, хочется в первых рядах получить паспорт, мы ждали этого пять лет», — рассказал один из жителей Донецка.

Как сообщали в МВД, с 7 мая подать документы на оформление российского гражданства можно во всех подразделениях миграционной службы ДНР.
Читайте также
МИД Украины выразил протест из-за упрощения получения гражданства России

Двадцать четвертого апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Президент заявил, что у Москвы нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

По данным российского МВД, принимать заявления на получение гражданства будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР, а рассмотрят их в Ростовской области. Там же начнут выдавать сами документы.

Предполагается, что процесс оформления займет до трех месяцев. В ведомстве отметили, что за российским паспортом можно обратиться, не отказываясь от гражданства Украины.

Читайте также

В Ростовской области открыт пункт выдачи российских паспортов жителям ДНР
Во время загрузки произошла ошибка.
30 апреля© Ньюстюб
 'Поменяли шило на мыло': в Сети оценили ответ Зеленского Путину
Нижегородский продавец георгиевских ленточек со свастикой устроил драку
В Крыму напомнили Зеленскому, что объединяет Россию и Украину
Чемпионка ОИ из РФ объяснила, почему продала подаренную машину
Что происходит с продажами продуктов в России
Киев выследит новых россиян из Донбасса
В Крыму ребенка едва не унесло на воздушном шаре в открытое море
Умер исполнитель роли Чубакки из «Звездных войн»
Спорт
Америка — главный конкурент России на чемпионате мира? Анализируем шансы ведущих команд составить конкуренцию россиянам в борьбе за золото ЧМ по хоккею
Hi-Tech
Самый жуткий цех: как сегодня выглядит легендарная военная база Мурашки по коже...
Авто
О, счастливчик! Необычные находки в старых гаражах (фото, видео) Многим знакомо непередаваемое словами чувство радости от найденной в кармане весенней куртки купюры. А теперь представьте: только что приобретенный гараж, а там «забытый»… автомобиль. Думаете, это невозможно?
Кино
Эмилия Кларк: «Никто не в восторге от раздевания перед камерой» В преддверии развязки «Игры престолов» звезда культового сериала порассуждала о причинах его невероятного успеха, сложностях съемок в обнаженных сценах, о силе женщин вообще и своей героини в частности
Недвижимость
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Домик в деревне. Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Дети
Наталья Подольская спровоцировала слухи о второй беременности Молодая супруга Владимира Преснякова озадачила пользователей сети
Леди
Елизавета II вручила орден Кейт Миддлтон Награждение прошло в связи с годовщиной свадьбы Кейт и принца Уильяма.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь