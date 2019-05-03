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11:32 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму напомнили Зеленскому, что объединяет Россию и Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что сейчас Россия и Украина связаны только границей.

Источник: РИА Новости

«Он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления. Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи», — заявил Фикс в комментарии для РИА Новости.

По его словам, «непозволительно забывать», что россияне и украинцы — два братских народа, которым нечего делить.

Накануне новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после возвращения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе два государства объединяет только граница. Он также призвал Москву «вернуть контроль за каждым миллиметром границы».

В то же время Зеленский не согласился с мнением Владимира Путина о том, что россиян и украинцев связывают братские отношения.

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