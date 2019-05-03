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17:50 (мск), источник: РИА Новости

Новым главкомом сил НАТО стал участник операции «Буря в пустыне»

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Церемония передачи полномочий новому главкому сил НАТО генералу ВВС США Тоду Уолтерсу, который сменил на этом посту Кертиса Скапарротти, прошла в пятницу в штабе главкома ОВС НАТО в бельгийском Монсе.

Источник: U.S. Army

В церемонии передачи полномочий новому верховному главнокомандующему ОВС НАТО принял участие генсек альянса Йенс Столтенберг. В начале церемонии военный оркестр исполнил гимны НАТО и ставки верховного главнокомандующего. Передача штандарта из рук Скапарротти Столтенбергу, а от генсека — генералу Уолтерсу символизировала вступление в должность нового главкома.

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В кратком выступлении на церемонии Уолтерс поблагодарил за возможность «служить для поддержания мира почти одного миллиарда граждан». «70 лет мира — это монументальное достижение… Союзническое командование операциями будет работать над сохранением подхода, сфокусированного на отношениях, готовности, транспарентности и согласованности», — отметил он, говоря о юбилее альянса.

Еще в середине марта НАТО объявила о скором назначении командующего ВВС США в Европе и Африке и командующего силами ВВС союзников, генерала Тода Уолтерса новым верховным главнокомандующим силами НАТО.

В предыдущем качестве, на посту командующего силами ВВС НАТО, Уолтерс отвечал, в том числе, за воздушную и противоракетную оборону стран-участниц.
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Уолтерс начал военную карьеру в 1982 году как выпускник Академии ВВС США. За время своей службы он командовал разными авиационными звеньями, а также принимал участие в операциях «Буря в пустыне», «Иракская свобода» и «Несокрушимая свобода». В качестве пилота он имеет налет в 5 тысяч часов, управлял боевыми F-15C, F-22 и A-10.

Скапарротти приступил к своим обязанностям в мае 2016 года. На прошлой неделе он провел последний в этом качестве телефонный разговор с начальником генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

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