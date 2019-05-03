Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коломойский сделал признание о судьбе Порошенко
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут многодетными родителями
Что могло уничтожить могилу Евгения Осина
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продуктРегулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые
«Мама, меня будут бить»: в Сибири спустили с лестницы девочку без смартфона
Навка, Рудковская и другие звезды, воспитывающие детей необычными методами
В Госдуме сделали заявление по Алсу после громкого конфликта
Зеленский получил «первую пощечину» от Путина
Андрей Губин спустил последние деньги на врачей - подробности
Вдову Марьянова вынесли из студии «Пусть говорят»
Король Таиланда женился на девушке-генерале
«Над Аллой время не властно»: в сети восхищаются Пугачевой
Зеленский напомнил Путину о долгах РФ перед Украиной
Сексуальная Седокова разделась - фото
Кому нужны квартиры за миллиарды и почему их продают тайно
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
18:43 (мск), источник: РИА Новости

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая, заявили в МИД Украины

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге. Об этом написала в Facebook замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Источник: РИА Новости

«Отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушания состоятся как запланировано», — заявила она.

По мнению дипломата, моряков освободят, а Россия будет вынуждена исполнить решение суда, даже если станет заявлять, что делает это в качестве уступки новому президенту Украины.

Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву в апреле. Украинские власти потребовали от России освободить задержанных моряков и выплатить компенсацию за арест военных кораблей.

Фоторепортаж
Конфликт в Керченском проливе

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России и вошли во временно закрытую акваторию, после чего двинулись в сторону Керченского пролива. Корабли опасно маневрировали, пренебрегая требованиями российских пограничников.

Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело.

Президент Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Киева, предпринятой с целью поднять рейтинг Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

Хатчинсон: НАТО намерена контролировать Керченский пролив
Во время загрузки произошла ошибка.
3 апреля© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
 'Поменяли шило на мыло': в Сети оценили ответ Зеленского Путину
Нижегородский продавец георгиевских ленточек со свастикой устроил драку
Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия
Путин и Трамп впервые за долгое время пообщались по телефону
Россиян обязали заплатить за жилье более 130 млрд рублей
Власти отреагировали на георгиевские ленточки со свастикой
Глушаков запретил дочери покидать страну
Что происходит с продажами продуктов в России
МИД отреагировал на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине
Спорт
Прощай, Лига чемпионов? Месси расплачивается за удар соперника В интернете появилась петиция с требованием дисквалифицировать капитана "Барселоны" Лионеля Месси на ответный матч ЛЧ за удар в голову полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо
Hi-Tech
Самый жуткий цех: как сегодня выглядит легендарная военная база Мурашки по коже...
Авто
О, счастливчик! Необычные находки в старых гаражах (фото, видео) Многим знакомо непередаваемое словами чувство радости от найденной в кармане весенней куртки купюры. А теперь представьте: только что приобретенный гараж, а там «забытый»… автомобиль. Думаете, это невозможно?
Кино
Эмилия Кларк: «Никто не в восторге от раздевания перед камерой» В преддверии развязки «Игры престолов» звезда культового сериала порассуждала о причинах его невероятного успеха, сложностях съемок в обнаженных сценах, о силе женщин вообще и своей героини в частности
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Популярные темы на «Детях»
Стоит ли начинать отношения? 363
Короли дубляжа. Кто озвучивает известных кинозвезд 315
Пляжная тема. 224
прошу отнестись серьезно. 150
Леди
Почему разводиться тяжело только в первый раз Психолог делится своим опытом и некоторыми академическими знаниями, которые помогут преодолеть развод и поверить, что жизнь после него продолжается.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь