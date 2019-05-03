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16:13 (мск), источник: Российская газета

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий студентам работать в школе

Студентам разрешат официально работать в школе и получать зарплату за свой труд. Соответствующий проект об изменениях в ФЗ «Об образовании в РФ» внесен правительством в Госдуму.

Источник: РИА "Новости"

Если законопроект будет принят, самые талантливые и мотивированные студенты смогут прийти в школу не только на практику, но начать работать по профессии.

Как говорится в пояснительной записке к документу, новые поправки позволят допускать к педагогической деятельности людей, «обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, в течение периода прохождения ими обучения».

По словам директора ФИРО РАНХиГС Максима Дулинова, сегодня к педагогической работе могут быть допущены только люди с высшим или средним профессиональным образованием. Студент даже не имеет права вести школьный кружок в свободное от учебы время. Новый законопроект позволит ввести особый порядок допуска студентов к работе с детьми.

Эксперты отмечают, что, в первую очередь, студентов предполагается задействовать в системе дополнительного образования, то есть в различных школьных кружках и секциях.

При этом, чтобы избежать «рисков допуска в образовательные организации лиц, не имеющих достаточной профессиональной подготовки», Минпросвещения, Минтруд и Минобрнауки должны будут разработать конкретный порядок и условия, на которых школа будет принимать на работу студентов.

Во многих вузах студенты занимаются со школьниками уже сегодня: проводят конкурсы, олимпиады… Но официально это не считается работой педагога. И зарплату, как учителя, студенты не получают.

При этом эксперты считают, что новый законопроект позволит привлечь в профессию больше молодых учителей. Как рассказала ранее министр просвещения Ольга Васильева, общее число педагогов, работающих в сфере довузовского образования в России, составляет более 2,2 млн человек. Из них почти 30 процентов — люди в возрасте в возрасте 45−55 лет. Более 23 процентов — кадры старше 55 лет. А вот молодых учителей (25−29 лет) — всего чуть больше 8 процентов. При этом школам не хватает учителей начальных классов, преподавателей английского языка, математики и информатики.

По словам, зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Любови Духаниной, речь не идет о том, чтобы заместить опытных педагогов молодыми сотрудниками без высшего образования. Кому-то из ребят новый законопроект даст возможность найти первое место работы на два-три часа в неделю, получить интересный опыт. Кто-то из них останется в образовании на долгие годы.

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