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17:09 (мск), источник: RNS

Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

Россия считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. Об этом заявила делегация РФ на третьей сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года, сообщается на сайте МИД России.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не готовы поддерживать усилия некоторых государств по немедленному запрещению ядерного оружия. Уважительно относимся к их позиции и понимаем её побудительные мотивы. Вместе с тем, считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками», — говорится в сообщении.

Делегация РФ также отметила, что дальнейшему ядерному разоружению препятствует сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе и продолжение в рамках НАТО одиозной практики «совместных ядерных миссий», которая, по мнению России, предполагает подготовку военного персонала «неядерных» стран к возможному применению американских ядерных вооружений.

«Это — грубейшее нарушение ДНЯО, на что Россия постоянно обращает внимание международного сообщества. Отмечаем также, что неядерные государства, допускающие размещение американского ядерного оружия на своей территории нарушают соглашения о гарантиях с МАГАТЭ», — подчеркнула делегация РФ.

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