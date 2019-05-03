Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

«Мы не готовы поддерживать усилия некоторых государств по немедленному запрещению ядерного оружия. Уважительно относимся к их позиции и понимаем её побудительные мотивы. Вместе с тем, считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками», — говорится в сообщении.
Делегация РФ также отметила, что дальнейшему ядерному разоружению препятствует сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе и продолжение в рамках НАТО одиозной практики «совместных ядерных миссий», которая, по мнению России, предполагает подготовку военного персонала «неядерных» стран к возможному применению американских ядерных вооружений.
«Это — грубейшее нарушение ДНЯО, на что Россия постоянно обращает внимание международного сообщества. Отмечаем также, что неядерные государства, допускающие размещение американского ядерного оружия на своей территории нарушают соглашения о гарантиях с МАГАТЭ», — подчеркнула делегация РФ.