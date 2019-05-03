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19:08 (мск), источник: Известия

Захарова предложила Климкину устроить акцию с портретами жертв Бандеры

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила главе украинского МИД Павлу Климкину провести акцию с портретами жертв Бандеры.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом дипломат отреагировала на идею министра провести на Украине шествие с портретами «замученных от сталинских репрессий» вместо акции «Бессмертного полка». Принять участие в последнем ранее призвал украинский «Союз ветеранов».

«Куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертв забыли», — написала Захарова в Facebook.

На предложение Климкина отреагировали и Совете Федерации. Член комитета по международным делам Сергей Цеков назвал его странным и неуместным.

«Климкину надо либо молчать в этот день, либо говорить вещи, которые соответствуют реальным историческим событиям», — отметил он.

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По мнению сенатора, для Украины 9 мая должно оставаться памятной датой, так как народу этой страны, который внес «неоценимый вклад в победу над немецко-фашистской Германией», есть чем гордиться.

«Бессмертный полк» — это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла в России в 2011 году, но в течение нескольких лет приобрела популярность по всему миру. Ежегодно к ней присоединяются сотни и тысячи людей в странах бывшего СССР, США, Австралии и Европе.

Украина в последние годы проводит ярую антисоветскую и антироссийскую политику. Пытаясь избавиться от «коммунистического прошлого», в стране переименовывают улицы, сносят памятники Ленину и другим деятелям советской эпохи.

Кроме того, власти отменили празднование Дня защитника Отечества, предложили перенести День Победы на 8 мая, а также запретили гражданам носить георгиевские ленты и любую советскую символику.

При этом на Украине всё чаще проходят акции и шествия националистов и ультраправых радикалов.

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«Бессмертный полк»: в акции собираются принять участие десятки миллионов человек
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