Захарова предложила Климкину устроить акцию с портретами жертв Бандеры

Таким образом дипломат отреагировала на идею министра провести на Украине шествие с портретами «замученных от сталинских репрессий» вместо акции «Бессмертного полка». Принять участие в последнем ранее призвал украинский «Союз ветеранов».
«Куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертв забыли», — написала Захарова в Facebook.
«Климкину надо либо молчать в этот день, либо говорить вещи, которые соответствуют реальным историческим событиям», — отметил он.
По мнению сенатора, для Украины 9 мая должно оставаться памятной датой, так как народу этой страны, который внес «неоценимый вклад в победу над немецко-фашистской Германией», есть чем гордиться.
«Бессмертный полк» — это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла в России в 2011 году, но в течение нескольких лет приобрела популярность по всему миру. Ежегодно к ней присоединяются сотни и тысячи людей в странах бывшего СССР, США, Австралии и Европе.
Украина в последние годы проводит ярую антисоветскую и антироссийскую политику. Пытаясь избавиться от «коммунистического прошлого», в стране переименовывают улицы, сносят памятники Ленину и другим деятелям советской эпохи.
Кроме того, власти отменили празднование Дня защитника Отечества, предложили перенести День Победы на 8 мая, а также запретили гражданам носить георгиевские ленты и любую советскую символику.
При этом на Украине всё чаще проходят акции и шествия националистов и ультраправых радикалов.