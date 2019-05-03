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19:53 (мск), источник: Интерфакс

Путин и Трамп впервые за долгое время пообщались по телефону

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка в пятницу обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя Белого дома Сары Сандерс. По ее словам, беседа длилась более часа.

Источник: РИА "Новости"

«Лидеры также обсудили торговлю и потенциальное соглашение по ядерным вооружениям при участии Китая», — заявила Сандерс журналистам.

Она отметила, что Трамп и Путин вскользь затронули тему доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. «Оба лидера знали, что там не было сговора», — сказала она.

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Последний разговор российского и американского лидеров был очным, он состоялся в начале декабря прошлого года на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе и прошел «на ногах». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, имел место «короткий контакт». Изначально предполагалось, что Путин и Трамп проведут полномасштабную встречу в рамках саммита G20, но она была отменена по инициативе американской стороны из-за инцидента в Керченском проливе.

Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта 2018 года, тогда в пресс-службе Кремля сообщили, что «в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».

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