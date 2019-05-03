Путин и Трамп впервые за долгое время пообщались по телефону

«Лидеры также обсудили торговлю и потенциальное соглашение по ядерным вооружениям при участии Китая», — заявила Сандерс журналистам.
Она отметила, что Трамп и Путин вскользь затронули тему доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. «Оба лидера знали, что там не было сговора», — сказала она.
Последний разговор российского и американского лидеров был очным, он состоялся в начале декабря прошлого года на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе и прошел «на ногах». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, имел место «короткий контакт». Изначально предполагалось, что Путин и Трамп проведут полномасштабную встречу в рамках саммита G20, но она была отменена по инициативе американской стороны из-за инцидента в Керченском проливе.
Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта 2018 года, тогда в пресс-службе Кремля сообщили, что «в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».