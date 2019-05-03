В Совфеде прокомментировали заявление Трампа по ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с Россией и Китаем, и уже обсудил этот вопрос с китайскими партнерами в ходе торговых переговоров.
Термин «сделка» плох и для России, и для Китая. Сделка — это «купи-продай». Мы так ядерную всемирную безопасность не толкуем. Мы, как и Китай, за принципы. Причём стратегические: космос, эффективное ПРО, контроль за нераспространением. Остальное это лукавство. Пусть Трамп объяснит нам выгоду. Иначе ни Россия, ни Китай никакой сделкой заниматься не станут.
Олег Морозов член комитета Совета Федерации по международным делам
Трамп также сообщил, что провел «очень позитивный разговор с Путиным по Венесуэле», который сообщил ему, что не намерен вмешиваться в дела Венесуэлы… и «только хочет увидеть что-то позитивное для Венесуэлы». Кроме того, по словам американского лидера, обсуждался вопрос взаимной торговли.
«По Венесуэле — сплошное лукавство. Мы не вмешиваемся в дела этой страны. Мы лишь говорим: пусть они свои проблемы решают сами. Если Трамп это имеет в виду, он нас понимает правильно», — подчеркнул российский сенатор.
Что касается торговли, то, по словам Морозова, «ее много не будет, пока в ней политики больше, чем экономики». «Трамп должен это понимать», — сказал он.