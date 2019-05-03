Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В США назвали лучший истребитель в мире
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
Кенсингтонский дворец показал новые портреты принцессы Шарлотты
«Над Аллой время не властно»: в сети восхищаются Пугачевой
Россиянам больше не нужны дачи
В магазинах обнаружили новый способ мошенничества Новый способ мошенничества обнаружили в столичных магазинах
«Мама, меня будут бить»: в Сибири спустили с лестницы девочку без смартфона
Навка, Рудковская и другие звезды, воспитывающие детей необычными методами
Как вам навредит газированная вода
Мужское лицо выдает измену легче женского
Назван срок, за который Украина вернёт себе Донбасс
Шпагат Гагариной в бикини «взорвал» Сеть - фото
Алену Шишкову с темными волосами не узнают в сети
Елизавета Боярская без макияжа сразила фанатов красотой
Зеленский напомнил Путину о долгах РФ перед Украиной
Сексуальная Седокова разделась - фото
Кому нужны квартиры за миллиарды и почему их продают тайно
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Фоторепортажи
12Украинцы выбрали Зеленского
10Скончалась Элина Быстрицкая
3 мая, источник: РИА Новости

В Совфеде прокомментировали заявление Трампа по ядерной сделке

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США должны объяснить России и Китаю выгоду ядерной сделки, сопроводив ее, в частности, контролем за нераспространением ядерного оружия, иначе ни Москва, ни Пекин сделкой заниматься не будут, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Источник: РИА "Новости"

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на выработку всеобъемлющей ядерной сделки с Россией и Китаем, и уже обсудил этот вопрос с китайскими партнерами в ходе торговых переговоров.

Термин «сделка» плох и для России, и для Китая. Сделка — это «купи-продай». Мы так ядерную всемирную безопасность не толкуем. Мы, как и Китай, за принципы. Причём стратегические: космос, эффективное ПРО, контроль за нераспространением. Остальное это лукавство. Пусть Трамп объяснит нам выгоду. Иначе ни Россия, ни Китай никакой сделкой заниматься не станут.
Олег Морозов
член комитета Совета Федерации по международным делам

Трамп также сообщил, что провел «очень позитивный разговор с Путиным по Венесуэле», который сообщил ему, что не намерен вмешиваться в дела Венесуэлы… и «только хочет увидеть что-то позитивное для Венесуэлы». Кроме того, по словам американского лидера, обсуждался вопрос взаимной торговли.

«По Венесуэле — сплошное лукавство. Мы не вмешиваемся в дела этой страны. Мы лишь говорим: пусть они свои проблемы решают сами. Если Трамп это имеет в виду, он нас понимает правильно», — подчеркнул российский сенатор.

Что происходит в Венесуэле
3 маяБразилия прекратила печать национальной валюты Венесуэлы
3 маяТрамп заявил, что не стремится к военной операции в Венесуэле
3 маяМадуро не принимает самостоятельных решений, утверждает президент Бразилии

Что касается торговли, то, по словам Морозова, «ее много не будет, пока в ней политики больше, чем экономики». «Трамп должен это понимать», — сказал он.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

 'Поменяли шило на мыло': в Сети оценили ответ Зеленского Путину
Нижегородский продавец георгиевских ленточек со свастикой устроил драку
Путин предложил ввести новый налоговый вычет
Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом
Россиян обязали заплатить за жилье более 130 млрд рублей
В Крыму напомнили Зеленскому, что объединяет Россию и Украину
Власти отреагировали на георгиевские ленточки со свастикой
Глушаков запретил дочери покидать страну
Спорт
Прощай, Лига чемпионов? Месси расплачивается за удар соперника В интернете появилась петиция с требованием дисквалифицировать капитана "Барселоны" Лионеля Месси на ответный матч ЛЧ за удар в голову полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо
Hi-Tech
Самый жуткий цех: как сегодня выглядит легендарная военная база Мурашки по коже...
Авто
О, счастливчик! Необычные находки в старых гаражах (фото, видео) Многим знакомо непередаваемое словами чувство радости от найденной в кармане весенней куртки купюры. А теперь представьте: только что приобретенный гараж, а там «забытый»… автомобиль. Думаете, это невозможно?
Кино
Эмилия Кларк: «Никто не в восторге от раздевания перед камерой» В преддверии развязки «Игры престолов» звезда культового сериала порассуждала о причинах его невероятного успеха, сложностях съемок в обнаженных сценах, о силе женщин вообще и своей героини в частности
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Популярные темы на «Детях»
Стоит ли начинать отношения? 385
Фотоуроки: обсуждение фотографий 196
Отопительный сезон закончен! 71
Хочется поддержки,слезы накатывают,переживаю.. 69
Леди
Почему разводиться тяжело только в первый раз Психолог делится своим опытом и некоторыми академическими знаниями, которые помогут преодолеть развод и поверить, что жизнь после него продолжается.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь