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3 мая, источник: Газета.Ру

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.

Источник: AP 2019

По поручению кабмин должен ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

В перечне поручений Путина говорится, что необходимо предусмотреть «установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета».

Ранее сообщалось, что Министерство финансов подготовило новый законопроект, который предполагает введение налогового вычета на спортивно-оздоровительные мероприятия. По данным ведомства, планируется, что новый законопроект вступит в силу в январе 2020 года.

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