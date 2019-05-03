3 мая, источник: Газета.Ру
Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за
По поручению кабмин должен ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.
В перечне поручений Путина говорится, что необходимо предусмотреть «установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные
Ранее сообщалось, что Министерство финансов подготовило новый законопроект, который предполагает введение налогового вычета на