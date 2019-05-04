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05:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Yonhap: КНДР испытала ракету малой дальности

Северная Корея провела испытательный пуск ракеты малой дальности, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Источник: Reuters

Ракета была запущена в восточном направлении из порта Вонсан на юго-востоке страны. Запуск осуществили в 9:06 по местному времени (3:06 мск).

Пентагон уже сообщил, что изучает сообщение о запуске ракеты. «Мы ничего не можем подтвердить в данный момент, но мы изучаем это», — заявил «РИА Новости» представитель ведомства.

В апреле КНДР испытала новое «тактическое управляемое оружие». Ракета была оснащена «мощной боеголовкой», был применен «специфический режим управления». На испытаниях лично присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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