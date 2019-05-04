05:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Yonhap: КНДР испытала ракету малой дальности
Северная Корея провела испытательный пуск ракеты малой дальности, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ракета была запущена в восточном направлении из порта Вонсан на
Пентагон уже сообщил, что изучает сообщение о запуске ракеты. «Мы ничего не можем подтвердить в данный момент, но мы изучаем это», — заявил «РИА Новости» представитель ведомства.
В апреле КНДР испытала новое «тактическое управляемое оружие». Ракета была оснащена «мощной боеголовкой», был применен «специфический режим управления». На испытаниях лично присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.