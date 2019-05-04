08:17 (мск), источник: Известия
CNN возмутился «шутками» Трампа и Путина про «вмешательство России»
Журналисты телеканала CNN выразили возмущение
«Президент звонит Путину и говорит с ним
Журналистку Лору Джарретт возмутило, что президенты «пошутили» на эту тему. Хотя Трамп заявил, что у него лишь вызвало улыбку замечание Путина о том, что он знал об отсутствии сговора американского президента с РФ.
«Похоже, президент [Трамп] не только не намерен это обсуждать, но и не собирается
Ранее американский генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера. Спецпрокурор не выявил никакого сговора Трампа с Россией, в котором его обвиняли демократы, но заявил, что некие «русские хакеры» совершали атаки во время выборов.
Российское правительство неоднократно отмечало, что никогда не вмешивалось в избирательный процесс других стран и назвало бездоказательные обвинения внутренней борьбой в США.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 3 мая по просьбе американской стороны.