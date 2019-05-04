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08:17 (мск), источник: Известия

CNN возмутился «шутками» Трампа и Путина про «вмешательство России»

Журналисты телеканала CNN выразили возмущение из-за того, что президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным не обсудил «российское вмешательство» в президентские выборы 2016 года.

Источник: Reuters

«Президент звонит Путину и говорит с ним час-полтора и за это время так и не смог поднять одну-единственную проблему? Вероятно он решил, что отчет по России шутка?» — заявила журналистка Эри Бернетт, отметив, что два лидера беседовали впервые после публикации отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании приписываемого Москве вмешательства.

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Журналистку Лору Джарретт возмутило, что президенты «пошутили» на эту тему. Хотя Трамп заявил, что у него лишь вызвало улыбку замечание Путина о том, что он знал об отсутствии сговора американского президента с РФ.

«Похоже, президент [Трамп] не только не намерен это обсуждать, но и не собирается что-либо предпринимать по этому поводу в будущем», — цитирует ее «Газета.ру».

Ранее американский генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера. Спецпрокурор не выявил никакого сговора Трампа с Россией, в котором его обвиняли демократы, но заявил, что некие «русские хакеры» совершали атаки во время выборов.

Российское правительство неоднократно отмечало, что никогда не вмешивалось в избирательный процесс других стран и назвало бездоказательные обвинения внутренней борьбой в США.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 3 мая по просьбе американской стороны.

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