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15:52 (мск), источник: ТАСС

Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров в 83 регионах РФ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 13,82 млрд рублей на развитие сельской кооперации и поддержку фермеров в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«Подписанным распоряжением утверждено распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019—2021 годах 83 субъектам Федерации, из федерального бюджета в общем объеме 13,82 млрд рублей: в 2019 году — в размере 5,37 млрд рублей, в 2020 году — 3,84 млрд рублей, в 2021 году — 4,61 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Отмечается, что средства будут предоставляться на реализацию региональных программ, направленных на выполнение нацпроекта.

За их счет будут, в частности, субсидироваться проекты создания и развития фермерских хозяйств, частично возмещаться затраты сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанные с приобретением различного имущества, а также закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива.

Решение принято в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Планируется, что к концу 2024 года в малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве будут вовлечены почти 127 тыс. человек.
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Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе 2018 года, их необходимо добиться до 2024 года.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

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