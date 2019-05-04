Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коломойский сделал признание о судьбе Порошенко
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
Семья донора послушала, как бьется его сердце в чужой груди
Что могло уничтожить могилу Евгения Осина
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
Молодой муж Леры Кудрявцевой умилил сеть снимком с дочкой
Ольга Орлова показала редкое фото сына
На Урале на месте массового убийства нашли живого ребенка: СМИ
Известные комики из Stand Up погибли в ДТП: кадры
Спецгруппа займётся расследованиями преступлений Порошенко
Киркоров поссорился с Пугачевой из-за Алсу
Ксения Собчак надела тюрбан и удивила сеть
54-летняя Апина в откровенных нарядах разочаровала фанатов
Украинские военные подняли флаг Третьего рейха над Донбассом
Черная полоса: Алсу отстранили от «Евровидения»
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Фоторепортажи
10Скончалась Элина Быстрицкая
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
17:19 (мск), источник: Интерфакс

Зеленский обещал скорый ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Новоизбранный президент Украины заявил о том, что готовит ответ на действия России, уже начавший выдавать паспорта РФ жителям Донбасса.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу — секретов нет», — сказал Зеленский на вопрос журналиста о том, если ли у него предложения к Верховной раде относительно ответных действий по отношению к России.

Читайте также
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

Сегодня Зеленский приехал в Раду для консультаций с лидерами фракций относительно даты инаугурации президента. Он собирается предложить назначить ее на 19 мая.

Российское гражданство для украинцев

24 апреля Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины — самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данным соцопроса, подавляющее большинство жителей этого региона хотят получить российское гражданство.

27 апреля Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям ДНР и ЛНР, но и всем украинцам. Уже 1 мая президент России подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Читайте также
Киев выследит новых россиян из Донбасса

В Ростовской области уже открылись центры выдачи российских паспортов жителям ЛНР (в Новошахтинске) и ДНР (в селе Покровском Неклиновского района).

Читайте также

В миграционной службе Донецка выстроилась очередь за российскими паспортами
Во время загрузки произошла ошибка.
15:57 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Выборы на Украине
Россия с Овечкиным и Малкиным проиграла Финляндии
«Шок вполне допустим»: что будет с рублем после праздников
Подвесили язык: как Казахстан отказывается от русского алфавита
Американка сфотографировала «русалок» в прачечной
Эксперты рассказали об опасности мытья куриного мяса
Как россияне забывают о сбережениях и выбрасывают их на помойку
Спорт
«Красная машина» беспомощна даже с Овечкиным Сборная России уступила Финляндии во втором матче Чешских игр
Hi-Tech
Жуть и запустение: заброшенный мясокомбинат в Санкт-Петербурге Печально на это смотреть.
Авто
О, счастливчик! Необычные находки в старых гаражах (фото, видео) Многим знакомо непередаваемое словами чувство радости от найденной в кармане весенней куртки купюры. А теперь представьте: только что приобретенный гараж, а там «забытый»… автомобиль. Думаете, это невозможно?
Кино
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой Принцесса, Наташа Ростова и, конечно, любительница украшений «Тиффани» Холли Голайтли — любуемся яркими кадрами с изящной красавицей, иконой кинематографа
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Сенаторша кормит грудью во время заседания 173
Чья должна быть общая фамилия в семье? 166
История привычных вещей. Нижнее белье. 149
Беспроводной звонок. Глюк? 77
Леди
Похудевшая Екатерина Стриженова показала фигуру в купальнике В сети восхитились фигурой звезды.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь