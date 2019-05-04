23:08 (мск), источник: РИА Новости
В России отреагировали на слова Трампа об отношениях Москвы и Вашингтона
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские политики оценили заявление президента США Дональда Трампа об отношениях Москвы и Вашингтона.
Ранее американский лидер назвал вчерашний телефонный разговор с Владимиром Путиным очень хорошим. Он добавил, что у России и США огромный потенциал для хороших отношений, «несмотря на то, что вы читаете и видите в фейковых СМИ».
Депутат Госдумы Юрий Швыткин положительно оценил подобную риторику президента США.
«Безусловно, мы приветствуем стремление президента США Дональда Трампа к налаживанию конструктивных и взаимовыгодных отношений. Россия настроена на это при условии уважения друг к другу», — цитирует его RT.
Его коллега по парламенту Антон Морозов заявил РИА Новости, что американской стороне следует отказаться от языка угроз, санкций и давления в пользу полноформатных переговоров с Россией. В таком случае Москва и Вашингтон смогли бы общими усилиями обеспечить реализацию взаимных интересов в различных регионах.
Сенатор Олег Морозов назвал заявление Дональда Трампа «не более чем эмоциональным призывом» и добавил, что в данной ситуации необходимо ждать конкретных шагов.
Текст, как всегда у Трампа, отличный. Полный оптимизма и надежд. Но, как всегда у Трампа, надо понять, что стоит за его обещаниями улучшить и углубить.
В свою очередь, бывший президент СССР Михаил Горбачев поддержал слова Трампа об огромном потенциале для развития отношений. По его мнению, подобные телефонные разговоры лидеров двух стран также очень важны для диалога.
В ходе телефонных переговоров Путин и Трамп обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР и на Украине. Кроме того, главы государств затронули тему стратегической стабильности, в частотности, возможность заключения ядерного соглашения между Россией, США и Китаем, а также продление договора о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ). Помимо этого, президенты кратко рассмотрели итоги доклада Мюллера и товарооборот между странами.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Трамп назвал переговоры с Путиным очень позитивными и продуктивными. Российская сторона также выразила удовлетворенность состоявшейся телефонной беседой.