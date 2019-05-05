05:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Британского министра обороны уволили за «длинный язык» и мысли о войне
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон был отправлен в отставку
Как пояснили изданию источники в правительстве и Консервативной партии, Уильямсон планировал отправить британские войска в ряд африканских стран, включая Египет. Также он хотел направить флот в район спорных территорий в
Также, пишет газета, Мэй не стерпела слов Уильямсона о том, что ее заболевание диабетом не позволяет ей оставаться в должности. Несмотря на то, что это было сказано в частном порядке
Как заявили в аппарате
Гэвин Уильямсон занимал пост министра обороны Великобритании с ноября 2017 года. На этой должности чиновник отметился несколькими резонансными заявлениями: так, в марте 2018-го он, выступая на