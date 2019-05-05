Гуайдо признал поражение и готов рассмотреть предложение о военном вмешательстве США

Он рассказал газете, что просчитался, когда надеялся на поддержку со стороны военных, которые перейдут на сторону оппозиции.
«Нам нужно на нашей стороне больше военных, нам нужно больше чиновников, которые все еще поддерживают режим, чтобы они поддержали конституцию», — сказал Гуайдо.
На вопрос, что он сделает, если советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон позвонит ему с предложением о вмешательстве, Хуан Гуайдо ответил, что готов рассмотреть его в парламенте для решения кризиса. «Если это необходимо, возможно, мы это одобрим», — сказал лидер венесуэльской оппозиции, отметив, что поддерживал обсуждения вариантов военного вмешательства Вашингтона в дела Каракаса.
Напомним, 30 апреля, в ходе протестов в Венесуэле в Каракасе на митинге в поддержку оппозиции произошла перестрелка с участием сил, защищающих Николаса Мадуро. По подсчетам НПО, более 300 человек пострадали, некоторые из них — от огнестрельных ранений. Еще 240 человек были задержаны. Также были сведения о четырех погибших. Позднее министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что власти «частично» подавили попытку оппозиции совершить госпереворот.
В январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США и большинство стран Европы. Действующий президент Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост до окончания срока.