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10:50 (мск), источник: РИА Новости

Верховный суд опубликовал статистику по взяткам

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.

Статистика составлена по приговорам судов, вступивших в законную силу в прошлом году. Так, за это время по статье о получении взятки осуждено 2167 человек, а по статье о мелком взяточничестве — 3722 человека (восемь из них ранее были судимы за аналогичные преступления).

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Статья 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» применяется к коррупционерам, которые получили не более 10 тысяч рублей, им не могут назначить наказание больше одного года заключения, предусмотрены также альтернативные виды наказания. В итоге в 2018 году 48 мелких взяточников приговорены к лишению свободы, 35 из них отделались условными сроками, 44 ограничили свободу, еще 1987 человек оштрафовали.

Более серьезная квалификация по статье 290 УК РФ «Получение взятки» предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, при этом особо крупным размером будет считаться взятка, превышающая 1 миллион рублей. Всего в 2018 году 446 взяточников отправились в колонии, 305 отделались условным сроком, штраф как основной вид наказания получили 297 осужденных.

За дачу взятки (статья 291 УК РФ) за прошлый год осуждено более полутора тысячи человек, из них отправились в колонии 250 человек. За посредничество было осуждено 270 человек.

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