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13:08 (мск), источник: РИА Новости

Медведчук считает, что с Порошенко уходит эпоха псевдореформ и русофобии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что на Украине закончилась «эпоха действующего президента Петра Порошенко», вместе с которой прекратится «эпоха псевдореформ, обнищания украинского общества и русофобии».

Источник: РИА Новости

Медведчук ответил на вопрос ведущего об отношении к результатам выборов президента Украины на телеканале «112 Украина» в «Большом интервью».

«Для меня это в первую очередь то, что закончилась определенная эпоха у нас в стране, эпоха Порошенко. И я об этом неоднократно говорил, в том числе и публично, комментируя и рассказывая по поводу того, что я считаю характерными чертами этой эпохи, это то, что наконец ушел человек, который возглавлял страну, и так называемые европейские реформы, которые привели к обнищанию миллионов наших граждан. Тарифный геноцид, криминальный беспредел, неустановление мира на Донбассе», — отметил Медведчук.

По его словам, во время президентства Порошенко на Украине было много проблем в социальной, гуманитарной сферах.

«Это все (ушло — ред.) на сегодняшний день фактически с этим человеком, который занял позицию антироссийской истерии, пещерной русофобии и фактически возвел эту политику в ранг государственной. Это все закончилось с этим человеком. Что будет потом? Мы сегодня не знаем», — добавил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год.

Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.

Цена на газ для населения на Украине еще с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.

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