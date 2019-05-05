Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

«Без сомнения, мы пострадали от прямого удара в сердце нашей демократической системы со стороны русских, и, без сомнения, мы ответили очень немногим, помимо нескольких символических жестов», — прокомментировал Ставридис итоги расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, которое проводил спецпрокурор США Роберт Мюллер.
По мнению Ставридиса, уже введенные ограничительные меры против России недостаточны, поскольку они коснулись небольшой группы россиян и «ни на минуту не привлекут внимание» президента России Владимира Путина.
Ставридис добавил, что США не должны ограничиваться только санкциями против российского бизнеса, а распространить их, например, на спортивные команды, дипломатические делегации, образовательные учреждения, а также на «ключевых лидеров в России, вплоть до Путина и включая его».
Ставридис также предположил, что США могут начать поддерживать, как открыто, так и тайно, тех людей и группы в России, которые поддерживают демократию.
«Мы можем ввести более широкие ограничения на поездки для российских граждан, которые хотят приехать в США с любой целью. Или мы могли бы уменьшить нашу готовность сотрудничать в других российских инициативах по всему миру, начиная от восстановления Сирии до поддержки цен на нефть», — написал Ставридис.