Россиян могут лишить возможности жаловаться в Европейский суд по правам человека

Москва прорабатывает вопрос о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявил РИА Новости постпред РФ при СЕ Иван Солтановский. Отношения России и Совета Европы переживают кризис из-за Крыма, пять лет назад российских парламентариев лишили ряда прав. В ответ Москва прекратила участие в заседаниях ПАСЕ.
Два года назад Россия заморозила взносы в бюджет организации до тех пор, пока полномочия нашей делегации полностью не восстановят. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что комитет министров в июне может рассмотреть вопрос об исключении России.
Насколько высока вероятность выхода из Совета Европы и что мы потеряем от этого решения? Ситуацию комментирует доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.
«Не исключено, что решение будет принято в пользу выхода, хотя, как мне кажется, больше шансов, что мы все-таки останемся в Совете Европы. Членство России в Совете Европы полезно гражданам. Они имеют доступ к Европейскому суду по правам человека, не говоря о том, что членство в Совете Европы сдерживает некоторые силы в России от возможности предложить восстановить смертную казнь. И Совет Европы, конечно, тоже потеряет, если Россия из него выйдет. Во-первых, в силу того, что Россия является одним из главных кредиторов Совета Европы. С другой стороны, без такой большой страны, как Россия, безусловно, организация будет гораздо менее влиятельной».
Довольно скандальный момент: мы не только из Совета Европы выйдем, но и еще из Европейской конвенции, которая является одним из основополагающих документов международно-правовой системы вообще в области правовой защиты. Российские граждане, безусловно, проиграют.
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров считает, что возможность выхода России из Совета Европы, в котором она состоит с 1996 года, обсуждается с целью усиления переговорных позиций российских дипломатов. Если дела обстоят иначе, россияне лишатся важного правового инструмента.
«Россияне лишатся эффективного способа защищать свои права в случае, если их права были нарушены государственными органами, или им было отказано в доступе к правосудию, или иным образом их права были нарушены властью в России. Россия оставит россиянам исключительно национальные судебные инстанции, чтобы они могли обращаться туда за защитой своих прав, чтобы исключить вообще возможность получения компенсации от государства за произвол или за нарушение прав со стороны государственных органов. Я полагаю, что это может быть одним из средств дипломатии, чтобы поднять переговоры с Советом Европы с точки зрения защиты своих национальных интересов, поскольку Россия лишена достаточно серьезных прав, хотя и уплачивала соответствующие взносы в Совет Европы».
Суд в Страсбурге, являющийся одной из структур Совета Европы, часто присуждал компенсации в размере нескольких тысяч евро гражданам, которые незаконно преследовались российскими властями. Последнее резонансное дело такого рода — задержания в 2017 году сотен участников всероссийской несогласованной акции «Он вам не Димон».
В начале апреля этого года генсек Совета Европы выразил надежду на то, что Россия все же останется в организации. Причем задолженность в 60 млн евро наша страна обязана будет выплатить при любом исходе. Москва неоднократно заявляла, что готова погасить долг, как только ей возвратят права.