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05:41 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Китай может отменить новый раунд торговых консультаций с США из-за угроз Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/ — По данным источников издания, Пекин неприятно удивлен заявлением американского лидера о намерении с 10 мая увеличить до 25% пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд.

Источник: AP 2019

Китай рассматривает целесообразность отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в Вашингтоне. Причина — угроза президента США Дональда Трампа поднять пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, Пекин неприятно удивлен заявлением Трампа и не хочет вести переговоры в обстановке угроз и запугивания.

Поэтому Китай изучает вариант в качестве предостережения отменить поездку своей делегации в Вашингтон.

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Как сообщило агентство «Синьхуа» 1 мая по итогам завершившегося в Пекине 10-го раунда переговоров, 11-й раунд состоится на этой неделе в Вашингтоне.

Президент США в воскресенье в своем Twitter заявил о том, что 10 мая с 10% до 25% увеличит пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд. Кроме того, по словам Трампа, китайские товары на сумму еще в $325 млрд сейчас не облагаются пошлинами, но в скором времени и на них будет установлен сбор в те же 25%.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако американский лидер выразил готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

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