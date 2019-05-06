США направляют авианосец к берегам Ирана

Как подчеркнул господин Болтон, Вашингтон идет на этот шаг, чтобы «послать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или союзников будет встречено с безжалостной силой».
«Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение… будь то через посредников (Ирана), Корпус стражей исламской революции или регулярные иранские силы», — говорится в заявлении советника.
Ранее Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
В Госдепартаменте США также подчеркнули, что больше не позволят Ирану хранить тяжелую воду, которую он «произвел выше существующих лимитов».
О санкциях США в отношении Ирана читайте в публикации «Ъ» «Изыраненная добыча».