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06:19 (мск), источник: Коммерсантъ

США направляют авианосец к берегам Ирана

Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направит к берегам Ирана авианосец и оперативную группу бомбардировщиков, передает CNN.

Источник: AP 2019

Как подчеркнул господин Болтон, Вашингтон идет на этот шаг, чтобы «послать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или союзников будет встречено с безжалостной силой».

«Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение… будь то через посредников (Ирана), Корпус стражей исламской революции или регулярные иранские силы», — говорится в заявлении советника.

Ранее Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.

В Госдепартаменте США также подчеркнули, что больше не позволят Ирану хранить тяжелую воду, которую он «произвел выше существующих лимитов».

О санкциях США в отношении Ирана читайте в публикации «Ъ» «Изыраненная добыча».

Справка
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Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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