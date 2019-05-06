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11:39 (мск), источник: Коммерсантъ

«Левада-центр»: более половины россиян выступили за окончание операции в Сирии

По данным опроса «Левада-центра», на который ссылается РБК, 55% россиян считают, что Россия должна прекратить военную операцию в Сирии. За то, чтобы продолжать военные действия, выступили 30% опрошенных.

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Более трети (37%) респондентов считают, что военное вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в «новый Афганистан». 34% граждан считают такой сценарий маловероятным, еще 16% участников опроса полностью исключают такой вариант развития событий.

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Как выяснили социологи, 35% респондентов не одобряют государственную политику по отношению к Сирии. Обратного мнения придерживается 51% опрошенных россиян.

При этом внимательно за событиями в Сирии следят только 13% граждан, еще 48% «немного знает» о происходящем. 39% опрошенных ничего не знают о последних событиях в Сирии.

Опрос проводился методом личного интервью в 137 населенных пунктах, в 50 регионах. В нем приняли участие 1625 человек.

Россия отправила своих военных в Сирию в сентябре 2015 года. Президент Владимир Путин уже трижды отдавал распоряжение о выводе российских войск: в марте и декабре 2016 года, а также в декабре 2017-го. Сейчас в Сирии по-прежнему работают две российские военные базы: в Тарусе и авиабаза Хмеймим.

В декабре 2018 года о планах вывести войска из Сирии объявили США. Вывод американских военных начался 4 января 2019-го. Планируется, что в стране останутся 200 американских миротворцев и еще столько же военных. По информации СМИ, Вашингтон может оставить в Сирии около тысячи военнослужащих.

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Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран.

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