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12:35 (мск), источник: Lenta.Ru

США связали испытания Северной Кореи и переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео отметил, что ракетные испытания Северной Кореи связаны с переговорами ее лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Источник: Reuters

«Вы видели, что [запуски] произошли сразу после визита Ким Чен Ына в Россию. Он решил предпринять такие действия сразу после разговора с Путиным», — подчеркнул Помпео.

Политик добавил, что США находятся в размышлениях по поводу возможного ответа на испытания. «Я продолжаю призывать своих коллег к переговорам», — заявил госсекретарь.

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В субботу, 4 мая, комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила несколько «объектов» в сторону Японского моря. Позднее в Токио уточнили, что ракеты не долетели до экономической зоны Японии.

До этого в последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания в ноябре 2017 года. После этого Пхеньян заявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности.

Справка
Провал переговоров: КНДР не разоружается, США не снимают санкции

Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились.

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Под руководством Ким Чен Ына в КНДР прошли ракетные пуски
Во время загрузки произошла ошибка.
5 мая© Ньюстюб
Следите за развитием темы Внезапный мир США и Северной Кореи
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