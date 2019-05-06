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12:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МИД Украины отказался работать с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что подаст в отставку после вступления в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают РИА Новости.

Источник: AP 2019

Климкин рассказал, что планирует предложить новому президенту свою отставку сразу после его инаугурации. Он считает, что необходимо позволить «новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона».

По мнению Климкина, его добровольный уход в отставку повысит политическую культуру Украины.

Согласно украинскому законодательству глава государства имеет президентскую квоту на назначение двух министров — иностранных дел и обороны. Остальной состав правительственного кабинета формируется парламентским большинством в Верховной Раде.

После первого тура президентских выборов Климкин заявлял, что внешнеполитический курс Украины останется неизменным при любом главе государства.

По его мнению, отношения с Россией испорчены навсегда, а Украина будет продолжать движение к «трансатлантическому сообществу в направлении НАТО, ЕС».

30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22 процента избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45 процентра.

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