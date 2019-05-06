В Кремле положительно отозвались о работе Бабича на посту посла в Белоруссии

«За непродолжительный срок им достаточно много было сделано. В независимости от каких-то процессов, отношения между Россией и Белоруссией сохраняют союзнический характер. Это особое измерение, которое доминирует в двусторонних отношениях между Москвой и Минском», — передает слова Пескова «Говорит Москва».
Пресс-секретарь президента пояснил радиостанции, что отставка Бабича была кадровым решением президента России. Такие решения, по словам Пескова, обычно принимаются «в соответствии с целесообразностью».
30 апреля президент России Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Белоруссии. Другим указом от этой должности освобожден Михаил Бабич, он занимал ее с 24 августа 2018 года.