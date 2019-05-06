ГП Украины вызвала Порошенко на допрос по делу о гибели людей на Майдане

«На завтра вызван (Порошенко — ред.)», — цитирует собеседника агентство.
По информации собеседника, Порошенко вызван для допроса по делу о гибели людей в ходе «евромайдана».
Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года. «И для подписи старого (протокола допроса — ред.) и для дополнительного допроса», — добавил собеседник.
Как отмечается агентство, начальник управления спецрасследований ГП Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о вызове Порошенко на дополнительный допрос.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение «Беркут» было распущено.
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