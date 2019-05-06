Зеленский отреагировал на крушение самолета в «Шереметьево»

«Жизнь — это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на
В том же сообщении он напомнил России о том, что Украина надеется на возвращение своих граждан на Родину. «А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, мы должны сделать человека и его жизнь главной целью», — добавил он.
Свои соболезнования родным и близким погибших также выразили МИД Франции, Германии, Пакистана, Киргизии, Молдавии, Белоруссии и других стран. Также свои соболезнования принесли Совет Европы, канцлер Австрии и посольство США в России.
Самолет SSJ 100, принадлежавший компании «Аэрофлот» и совершавший регулярный рейс
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