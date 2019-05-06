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15:26 (мск), источник: Ведомости

Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины

Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко 7 мая на допрос, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.

Источник: AP 2019

По словам неназванного собеседника издания, прокуроры потребуют от Порошенко подписать протокол допроса по делам о преступлениях против участников Евромайдана (он был составлен в ноябре 2016 г., но Порошенко так и не подписал его) и дополнительно допросят по этим делам.

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Как напоминает издание, генпрокуратура страны уже вызывала Порошенко на допрос в 2016 г. в качестве свидетеля по делам активистов Евромайдана. Детали общения Порошенко с прокурорами тогда не разглашались в СМИ. Кроме того, генпрокуратура Украины в марте 2019 г. огласила список подозреваемых по делу отмывания семьи Януковича. В их число попали и бизнес-партнеры Порошенко: совладельцы инвесткомпании ICU, которая управляет активами Порошенко, Константин Стеценко и Макар Пасенюк, сообщал УНИАН. Их обвинили в отмывании денег и создании вместе с другими фигурантами дела преступной группы.

После избрания Владимира Зеленского на пост президента Украины в ходе второго тура выборов, состоявшихся 21 апреля, на Порошенко посыпались обвинения в злоупотреблении властью. Например, отменившие национализацию Приватбанка, которая прошла в 2016 г., судьи заявили о вмешательстве властей в их деятельность, в том числе со стороны действующего президента Украины. А лидер украинских социалистов Илья Кива обратился в суд с иском о признании незаконной приватизации старейшего кондитерского предприятия Киева — Киевской кондитерской фабрики Roshen, передавал «Интерфакс».

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