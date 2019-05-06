Володин раскритиковал идею предоставить коллекторам доступ к ЕСИА

Ранее НАПКА обратилась в Госдуму с предложением представить коллекторам доступ к телефонам должников, которые те указывают в ЕСИА.
По словам Володина, данная инициатива нарушает права граждан на защиту их персональных данных.
«Коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике — договор, сумму задолженности, контакты. Предоставление коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных», — заявил Володин журналистам.
Также он отметил, что для решения сложных ситуаций, связанных с долговыми обязательствами, есть суд.
«Нельзя стимулировать выбивание долгов. Деятельность коллекторов должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках. При этом права должников должны быть защищены», — подчеркнул Володин.