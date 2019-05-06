Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский сделал заявление в связи с катастрофой в Шереметьево
МАЗ начал принимать заказы на конкурента «Газели»
Юлия Барановская хочет стать мамой в четвертый раз
«В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру»
У каких регионов самый высокий риск невыплат по ипотеке
255 лет Смольному: как готовили фрейлин и покладистых жен5 мая 1764 года Екатерина II подписала указ об образовании новых образовательных учреждений. Тогда же появился Смольный - первое женское учебное заведение в России
Юлия Барановская хочет стать мамой в четвертый раз
Фото Боярской с 5-месячным сыном растрогало сеть
Зеленский быстро отреагировал на катастрофу с самолетом в России
Актеры РФ сбежали от Зеленского в «Сватах»
Фигуристка: У Тутберидзе тренируются со сломанными пальцами
В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»
«Знаю, что не идеальна»: история похудения на 40 кг
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли
МАЗ начал принимать заказы на конкурента «Газели»
Запорожский автозавод: шансов на спасение нет
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Фоторепортажи
25Полководцы победы: «При параде»
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
16:32 (мск), источник: РИА Новости

Володин раскритиковал идею предоставить коллекторам доступ к ЕСИА

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Предоставление коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя соответствующее предложение «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (НАПКА).

Источник: РИА Новости

Ранее НАПКА обратилась в Госдуму с предложением представить коллекторам доступ к телефонам должников, которые те указывают в ЕСИА.

По словам Володина, данная инициатива нарушает права граждан на защиту их персональных данных.

Видео
Долги по ЖКХ: коллекторов отстранят от работы с должниками

«Коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике — договор, сумму задолженности, контакты. Предоставление коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных», — заявил Володин журналистам.

Также он отметил, что для решения сложных ситуаций, связанных с долговыми обязательствами, есть суд.

«Нельзя стимулировать выбивание долгов. Деятельность коллекторов должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках. При этом права должников должны быть защищены», — подчеркнул Володин.

 Что на самом деле происходило в загоревшемся самолете
Названы версии авиакатастрофы в Шереметьево
У следствия возникли вопросы к пилотам Superjet 100
Бывшие пилоты прокомментировали крушение самолета «Аэрофлота»
Пассажир Superjet рассказал о попавших в двигатель молниях
Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины
Глава МИД Украины отказался работать с Зеленским
Участники группы Queen оказались богаче Елизаветы II
Спорт
В Питере — пять. Как «Зенит» стал пятикратным чемпионом России Ключевые факторы, позволившие Сергею Семаку в первый же год работы в клубе на посту главного тренера добиться такого успеха
Hi-Tech
Американские военные сбили ракету лазером Будущее уже здесь.
Авто
Mercedes начал выпуск совершенно нового кроссовера Mercedes-Benz начал серийное производство кроссовера EQC — это первая модель нового «электрического» суббренда EQ
Кино
Бузова, Барановская, Бородина: как прошел фестиваль «Жара» В Объединенных Арабских Эмиратах прошло популярное музыкальное шоу
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Тopт... 361
Шереметьево. 228
Страшно летать, девочки 194
Злобные комментарии 188
Леди
Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии Пара устроила себе романтический отпуск
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь