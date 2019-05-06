В Госдуму внесли законопроект о компенсации многодетным семьям части ипотеки

«Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок», — пояснил Володин, слова которого приводит пресс-служба.
Володин отметил, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании совета Госдумы 13 мая и затем в приоритетном порядке рассмотрен на заседании Госдумы.
Согласно проекту постановления, ранее опубликованному Минфином, право на получение данной суммы будут иметь граждане РФ при рождении у них в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей, которые также являются гражданами РФ. Кроме того, право частичного погашения ипотеки есть у семей, усыновивших третьего или последующего ребенка. Ипотечный кредит должен быть получен в российских банках или АО «ДОМ. РФ».
Ранее президент России Владимир Путин предложил задним числом с 1 января 2019 года из федерального бюджета погашать 450 тысяч рублей из ипотечных кредитов за семьи, в которых рождается третий ребенок и последующий ребенок. Путин добавил, что в 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 млрд рублей, в 2020 — 28,6 млрд рублей, в 2021 — 30,1 млрд рублей.