16:42 (мск), источник: РИА Новости
США выступили против «приарктического» статуса для Китая
США против «приарктического» статуса для КНР, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Рованиеми в Финляндии.
Он напомнил, что у КНР статус наблюдателя в Арктическом совете, но этот статус, по его словам, обусловлен уважением к интересам арктических стран.
«Недавние действия КНР вызывают сомнения относительно их намерений. Пекин называет себя “приарктической” страной, но кратчайшее расстояние между Китаем и Арктикой — 900 (морских — ред.) миль. Есть только арктические и неарктические страны, никаких других стран нет», — заявил Помпео.
По утверждению Помпео, США поддерживают мирное экономическое участие всех стран в освоении региона. «Все страны, включая неарктические, должны иметь право на участие в этом регионе. Но все страны на рынке должны играть по одним правилам… Те, кто нарушают права, должны терять право на участие в рынке», — сказал Помпео. Он не уточнил, кто, по его мнению, должен устанавливать эти правила.
Выступление Помпео, который прибыл в Финляндию для участия в министерской встрече Арктического совета, транслировал сайт госдепартамента.