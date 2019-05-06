Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский сделал заявление в связи с катастрофой в Шереметьево
МАЗ начал принимать заказы на конкурента «Газели»
Фото Боярской с 5-месячным сыном растрогало сеть
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой
Города, которые сводят с ума. Что с ними не так?
Жители Донбасса рассказали, зачем им российское гражданство Гражданство РФ смогут получить и те украинцы, которые родились и постоянно проживали в Крыму
Современные акушерки vs повитухи: 6 отличий
Светлана Бондарчук показала детские снимки «особенной» дочки
Зеленский быстро отреагировал на катастрофу с самолетом в России
Актеры РФ сбежали от Зеленского в «Сватах»
Фигуристка: У Тутберидзе тренируются со сломанными пальцами
В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»
«Знаю, что не идеальна»: история похудения на 40 кг
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли
МАЗ начал принимать заказы на конкурента «Газели»
Запорожский автозавод: шансов на спасение нет
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
25Полководцы победы: «При параде»
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
16:42 (мск), источник: РИА Новости

США выступили против «приарктического» статуса для Китая

США против «приарктического» статуса для КНР, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Рованиеми в Финляндии.

Источник: AP 2019

Он напомнил, что у КНР статус наблюдателя в Арктическом совете, но этот статус, по его словам, обусловлен уважением к интересам арктических стран.

«Недавние действия КНР вызывают сомнения относительно их намерений. Пекин называет себя “приарктической” страной, но кратчайшее расстояние между Китаем и Арктикой — 900 (морских — ред.) миль. Есть только арктические и неарктические страны, никаких других стран нет», — заявил Помпео.

Также, по его словам, США беспокоит то, что в 2012—2017 годах Китай инвестировал в Арктику 90 миллиардов долларов.

По утверждению Помпео, США поддерживают мирное экономическое участие всех стран в освоении региона. «Все страны, включая неарктические, должны иметь право на участие в этом регионе. Но все страны на рынке должны играть по одним правилам… Те, кто нарушают права, должны терять право на участие в рынке», — сказал Помпео. Он не уточнил, кто, по его мнению, должен устанавливать эти правила.

Выступление Помпео, который прибыл в Финляндию для участия в министерской встрече Арктического совета, транслировал сайт госдепартамента.

 Что на самом деле происходило в загоревшемся самолете
Названы версии авиакатастрофы в Шереметьево
У следствия возникли вопросы к пилотам Superjet 100
Володин отверг идею предоставить коллекторам доступ к ЕСИА
Бывшие пилоты прокомментировали крушение самолета «Аэрофлота»
Пассажир Superjet рассказал о попавших в двигатель молниях
Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины
Глава МИД Украины отказался работать с Зеленским
Участники группы Queen оказались богаче Елизаветы II
Спорт
В Питере — пять. Как «Зенит» стал пятикратным чемпионом России Ключевые факторы, позволившие Сергею Семаку в первый же год работы в клубе на посту главного тренера добиться такого успеха
Hi-Tech
Американские военные сбили ракету лазером Будущее уже здесь.
Авто
Mercedes начал выпуск совершенно нового кроссовера Mercedes-Benz начал серийное производство кроссовера EQC — это первая модель нового «электрического» суббренда EQ
Кино
Бузова, Барановская, Бородина: как прошел фестиваль «Жара» В Объединенных Арабских Эмиратах прошло популярное музыкальное шоу
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Популярные темы на «Детях»
Тopт... 361
Шереметьево. 228
Страшно летать, девочки 194
Злобные комментарии 188
Леди
Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии Пара устроила себе романтический отпуск
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь