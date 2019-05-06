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17:12 (мск), источник: Интерфакс

Госсекретарь США раскритиковал Россию за загрязнение Арктики

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выступил с критикой в адрес других стран, в том числе России, за высокие показатели загрязнения окружающей среды и, в частности, Арктики.

Источник: AP 2019

«Факты говорят сами за себя: Америка — это мировой лидер в борьбе за сохранение окружающей среды. Мы сократили выбросы углекислого газа в энергетических проектах в 2006—2017 годах года на 14%. Показатели в остальном мире за этот период выросли более чем на 20%», — заявил Помпео на пресс-конференции в Хельсинки.

Он отметил, что выбросы углеводородов на предприятиях США с 2013 года сократились на 16% и упадут на 50% к 2035 году — что является лучшим показателем среди всех стран Арктического совета, куда входят Финляндия, Россия, Швеция, США, Канада, Норвегия, Исландия и Дания.

«При этом Россия не работает над снижением показателей загрязнения, несмотря на то, что среди всех стран Арктики она является страной с самыми высокими показателями загрязнения окружающей среды», — подчеркнул глава госдепартамента.

Он также добавил, что в Китае, который является наблюдателем в Арктическом совете, показатели выброса углекислого газа в период с 2000 по 2016 гг выросли более чем втрое.

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