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17:58 (мск), источник: RNS

В России могут создать единый реестр населения

Единая система записи актов гражданского состояния и оцифровка архивов ЗАГСов станет хорошей основой для единого реестра населения, заявил глава ФНС Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

«Нужно будет обработать, оцифровать архивы ЗАГСов и, соответственно, ввести их в систему. Этой работой занимаются субъекты Российской Федерации в соответствии с законом, который принят. И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения», — заявил Мишустин.

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По его словам, в Единой системе записи актов гражданского состояния, которая «фактически связывает все ЗАГСы единой цепочкой», уже зафиксировано около 2,7 млн записей актов гражданского состояния с 1 октября 2018 года.

Мишустин отметил, что «раньше было достаточно много проблем, связанных с тем, что чтобы получить какую-то справку, необходимо было ехать даже в ЗАГС, где когда-то была внесена запись о вашем рождении».

Глава ФНС рассказал о межведомственном взаимодействии с Росстатом. По его словам, данные теперь будут доступны федеральным органам исполнительной власти через межведомственное электронное взаимодействие. При разработке статистики Росстат теперь будет основываться на данных из единой системы ЗАГСов, отметил Мишустин.

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