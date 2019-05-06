В России могут создать единый реестр населения

«Нужно будет обработать, оцифровать архивы ЗАГСов и, соответственно, ввести их в систему. Этой работой занимаются субъекты Российской Федерации в соответствии с законом, который принят. И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения», — заявил Мишустин.
По его словам, в Единой системе записи актов гражданского состояния, которая «фактически связывает все ЗАГСы единой цепочкой», уже зафиксировано около 2,7 млн записей актов гражданского состояния с 1 октября 2018 года.
Мишустин отметил, что «раньше было достаточно много проблем, связанных с тем, что чтобы получить какую-то справку, необходимо было ехать даже в ЗАГС, где когда-то была внесена запись о вашем рождении».
Глава ФНС рассказал о межведомственном взаимодействии с Росстатом. По его словам, данные теперь будут доступны федеральным органам исполнительной власти через межведомственное электронное взаимодействие. При разработке статистики Росстат теперь будет основываться на данных из единой системы ЗАГСов, отметил Мишустин.