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18:41 (мск), источник: ТАСС

Саакашвили собирается вернуться на Украину, а потом поедет «спасать Грузию»

ВАРШАВА, 6 мая. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области намерен вернуться на Украину, но пока не претендует ни на какие государственные должности, планируя помогать новым украинским политикам советами. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник польским спутниковым телеканалом «Белсат».

Источник: Reuters

«Я, конечно, буду возвращаться на Украину. Буду ли я возвращаться в политику — это решать народу Украины. Но на Украину я точно хочу вернуться, потому что меня лишили гражданства незаконно, выкинули из страны по-бандитски и, мне кажется, справедливость в этом смысле должна быть восстановлена. Тем более, что-то же самое со мной произошло и в Грузии», — сказал он, добавив, что дождется официального вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.

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По словам Саакашвили, он видит своей главной целью помощь Зеленскому в осуществлении его обещаний. «Я могу только советом поделиться, и я никаких должностей на Украине, естественно, не ищу и не собираюсь их занимать», — указал он.

После возвращения в Киев Саакашвили намерен заняться подготовкой молодежи, нового поколения, которое, как он считает, скоро придет в украинскую политику. «Их надо готовить, их надо консультировать, им надо лекции читать. Я бы с удовольствием это делал, потому что сейчас новых надо выпускать на сцену», — добавил он.

Касаясь своей политической карьеры, Саакашвили сообщил, что у него «большие планы по Грузии». «Я считаю, что Грузию надо спасать. Я сейчас занимаюсь консолидацией всех грузинских мигрантов по всему миру. У нас большой съезд 12-го [мая] в Мюнхене, и мы будем спасать Грузию, мы будем опять выводить Грузию на рельсы быстрого развития», — информировал он.

«Это не отменяет моих планов относительно того, что я обязательно поеду в Киев, обязательно буду присутствовать в Киеве, также как после этого обязательно поеду в Грузию, в Тбилиси», — заключил политик.

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