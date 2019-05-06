18:41 (мск), источник: ТАСС
Саакашвили собирается вернуться на Украину, а потом поедет «спасать Грузию»
ВАРШАВА, 6 мая. /ТАСС/.
«Я, конечно, буду возвращаться на Украину. Буду ли я возвращаться в политику — это решать народу Украины. Но на Украину я точно хочу вернуться, потому что меня лишили гражданства незаконно, выкинули из страны
По словам Саакашвили, он видит своей главной целью помощь Зеленскому в осуществлении его обещаний. «Я могу только советом поделиться, и я никаких должностей на Украине, естественно, не ищу и не собираюсь их занимать», — указал он.
После возвращения в Киев Саакашвили намерен заняться подготовкой молодежи, нового поколения, которое, как он считает, скоро придет в украинскую политику. «Их надо готовить, их надо консультировать, им надо лекции читать. Я бы с удовольствием это делал, потому что сейчас новых надо выпускать на сцену», — добавил он.
Касаясь своей политической карьеры, Саакашвили сообщил, что у него «большие планы по Грузии». «Я считаю, что Грузию надо спасать. Я сейчас занимаюсь консолидацией всех грузинских мигрантов по всему миру. У нас большой съезд 12-го [мая] в Мюнхене, и мы будем спасать Грузию, мы будем опять выводить Грузию на рельсы быстрого развития», — информировал он.
«Это не отменяет моих планов относительно того, что я обязательно поеду в Киев, обязательно буду присутствовать в Киеве, также как после этого обязательно поеду в Грузию, в Тбилиси», — заключил политик.