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00:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дональд Трамп грозит Китаю пошлинами

Вашингтон готов повысить их уже 10 мая.

Администрация США может повысить пошлины на китайский импорт объемом $200 млрд с 10% до 25% уже 10 мая этого года, если намеченные на 8 мая переговоры пройдут безуспешно. С таким предупреждением Китаю накануне выступил президент США Дональд Трамп. Эксперты, впрочем, ожидают, что стороны в последний момент вполне еще могут согласовать условия торговой сделки, пока разногласия касаются механизма, гарантирующего соблюдение этого соглашения.

Китайская делегация по-прежнему намерена участвовать в торговых переговорах, которые должны состояться 8 мая в Вашингтоне, заявили в МИДе этой страны после того, как накануне Дональд Трамп сообщил в Twitter, что может уже с 10 мая повысить пошлины на импорт китайских товаров объемом $200 млрд с 10% до 25%.

Объявленная причина такого шага — двусторонние переговоры КНР и США слишком затянулись из-за попыток Китая изменить ранее оговоренные условия.
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Господин Трамп также добавил, что вскоре возможно и введение 25-процентных пошлин и на оставшиеся китайские товары на сумму $325 млрд. После такого сообщения президента США юань подешевел на 1,3%, а индекс Шанхайской биржи в понедельник упал на 5,6%.

Поясним, что достижению компромисса препятствует требование Вашингтона о введении механизма соблюдения договоренностей как условия сделки. В случае нарушения КНР обязательств США хотят иметь возможность вводить пошлины на китайский импорт. Также в администрации хотели бы сохранить и часть уже введенных ограничений. Напомним, в конце сентября 2018 года Вашингтон утвердил десятипроцентные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью около $200 млрд. Китай в ответ объявил о введении пошлин на $60 млрд. В результате общий объем поставок двух стран, на которые распространяются ограничения, теперь равен $360 млрд.

Введение пошлин вызвало сокращение поставок по отдельным позициям (в частности, соевых бобов — см. «Ъ» от 17 апреля), однако в целом состояние обеих экономик в первом квартале оказалось лучше ожиданий.

Американский ВВП увеличился на 3,2% против ожидавшихся 2% (при этом чистый экспорт обеспечил вклад в этот показатель), рост китайской экономики сохранился на уровне 6,4% (как и в октябре—декабре 2018 года). Тем не менее ЦБ Китая в понедельник вновь снизил норму обязательных резервов для малых и средних банков, стараясь поддержать рост кредитования, — предполагается, что это позволит нарастить объемы ликвидности дополнительно на 280 млрд юаней.

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В ING Bank полагают, что заявление Дональда Трампа является частью рискованной, но, возможно, успешной стратегии переговоров. В ING Bank по-прежнему ждут, что сделка будет совершена, и указывают на аналогичную ситуацию в переговорах США по НАФТА. Провал нынешних переговоров не в интересах США и Китая, и обе стороны заинтересованы в продолжении диалога, отмечают в Julius Baer. В этом инвестбанке полагают, что с начала года улучшение настроений было ключевым драйвером роста сырьевого рынка (в особенности нефти) и срыв торговых переговоров может иметь долгосрочные фундаментальные последствия.

В Capital Economics указывают, что повышение пошлин и распространение их действия на оставшийся объем импорта обойдется Китаю в 0,2% ВВП.

При этом замещать эти китайские товары США будет сложнее: ранее пошлины распространялись в первую очередь на те позиции, по которым найти альтернативных поставщиков было легче.

Татьяна Едовина

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