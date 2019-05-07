00:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Дональд Трамп грозит Китаю пошлинами
Вашингтон готов повысить их уже 10 мая.
Администрация США может повысить пошлины на китайский импорт объемом $200 млрд с 10% до 25% уже 10 мая этого года, если намеченные на 8 мая переговоры пройдут безуспешно. С таким предупреждением Китаю накануне выступил президент США Дональд Трамп. Эксперты, впрочем, ожидают, что стороны в последний момент вполне еще могут согласовать условия торговой сделки, пока разногласия касаются механизма, гарантирующего соблюдение этого соглашения.
Китайская делегация
Господин Трамп также добавил, что вскоре возможно и введение 25-процентных пошлин и на оставшиеся китайские товары на сумму $325 млрд. После такого сообщения президента США юань подешевел на 1,3%, а индекс Шанхайской биржи в понедельник упал на 5,6%.
Поясним, что достижению компромисса препятствует требование Вашингтона о введении механизма соблюдения договоренностей как условия сделки. В случае нарушения КНР обязательств США хотят иметь возможность вводить пошлины на китайский импорт. Также в администрации хотели бы сохранить и часть уже введенных ограничений. Напомним, в конце сентября 2018 года Вашингтон утвердил десятипроцентные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью около $200 млрд. Китай в ответ объявил о введении пошлин на $60 млрд. В результате общий объем поставок двух стран, на которые распространяются ограничения, теперь равен $360 млрд.
Американский ВВП увеличился на 3,2% против ожидавшихся 2% (при этом чистый экспорт обеспечил вклад в этот показатель), рост китайской экономики сохранился на уровне 6,4% (как и в октябре—декабре 2018 года). Тем не менее ЦБ Китая в понедельник вновь снизил норму обязательных резервов для малых и средних банков, стараясь поддержать рост кредитования, — предполагается, что это позволит нарастить объемы ликвидности дополнительно на 280 млрд юаней.
В ING Bank полагают, что заявление Дональда Трампа является частью рискованной, но, возможно, успешной стратегии переговоров. В ING Bank
При этом замещать эти китайские товары США будет сложнее: ранее пошлины распространялись в первую очередь на те позиции, по которым найти альтернативных поставщиков было легче.
Татьяна Едовина