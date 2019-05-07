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11:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Деэскалация перешла в нападение

Ситуация на севере Сирии вновь резко обострилась.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За понедельник российская авиабаза Хмеймим в Сирии дважды подверглась обстрелу со стороны боевиков. За две недели, прошедших с последнего раунда переговоров в «астанинском формате», ситуация на севере страны резко обострилась. Сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб. Помимо атак на Хмеймим боевики пытаются прорвать оборону проправительственных сил в районе городов Алеппо и Хама. Сообщается и о возможной новой операции Турции на сирийской территории.

«Дважды, утром и вечером, была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим. Оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой “Хайат Тахрир аш-Шам” (ранее “Джебхат ан-Нусра”; запрещены в РФ)», — сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин. По его словам, всего было выпущено 36 реактивных снарядов, управление огнем боевики вели с помощью беспилотника. «Жертв и разрушений на авиабазе нет. Все точки запуска боевиками ракет выявлены и подавлены авиацией ВКС России и огнем артиллерии сирийских правительственных войск», — добавил генерал.

Это уже третий обстрел авиабазы за последние десять дней. В апреле боевики предприняли 12 подобных попыток.

По данным российского центра, из Идлиба террористы обстреливают не только Хмеймим, но и другие примыкающие к зоне деэскалации районы в провинциях Хама, Алеппо и Латакия. В понедельник сирийская армия установила контроль над несколькими населенными пунктами на северо-западе провинции Хама и намерена продолжить военную операцию.

С другой стороны, правозащитники фиксируют и резко участившиеся после 20 апреля бомбардировки сирийской и российской авиации в зоне деэскалации Идлиб. За это время, как утверждает сирийская «Обсерватория по правам человека», которая базируется в Лондоне и отслеживает ход боевых действий в Сирии, там погибли 250 человек: не только боевики, но и женщины и дети. Российская авиация присоединилась к операции сирийских военных в этом районе еще в начале марта. Речь идет в основном о точечных ударах по районам, откуда ведутся обстрелы граничащих с идлибской зоной населенных пунктов, а также Хмеймима. Правительственная авиация, по данным правозащитников, использует бочковые бомбы.

Сирийская оппозиция требует от международного сообщества вмешаться в ситуацию. Об этом в интервью «Ъ» заявил один из ее лидеров полковник Фатех Хасун. По его словам, «кровавые бомбардировки» привели к росту жертв среди мирного населения и беженцев.

Если никто не вмешается, ситуация будет катастрофической, в том числе возрастет поток беженцев в сторону Европы, — сказал Фатех Хасун.

Полковник считает, что цель военных операций, проводимых Россией и Сирией, — установление контроля над районами на севере и западе провинции Хама. «Кроме того, таким образом Москва усиливает давление на Анкару и сирийскую оппозицию, чтобы ускорить реализацию сочинских договоренностей по Идлибу. Это происходит на фоне окончившегося без результатов в конце апреля очередного раунда переговоров в астанинском формате», — сказал он.

Напомним, что в середине сентября Россия и Турция договорились о создании в идлибской зоне деэскалации особой демилитаризованной зоны глубиной 15−20 км. Оттуда еще в середине октября должно было быть выведено тяжелое вооружение и уйти террористы, после чего Россия и Турция планировали начать совместное патрулирование района. К концу года должно было быть также восстановлено транзитное сообщение по трассам Алеппо—Латакия (М4) и Алеппо—Хама (М5). В интервью Reuters сирийская оппозиция заявила, что Москва и Дамаск в последние дни пытаются установить контроль именно над этими дорогами.

Суть сочинских соглашений сводилась к обязательствам Турции по размежеванию террористов и лояльной ей вооруженной оппозиции. На этом условии Россия готова была удерживать официальный Дамаск от попыток силой вернуть Идлиб под свой контроль. Однако в итоге, как подчеркивают в Москве, практически вся идлибская зона попала под контроль террористов, нападения оттуда на приграничные районы не прекращались. Тем не менее, несмотря на желание Дамаска отбить Идлиб, Россия по-прежнему считает, что время для масштабной операции в зоне деэскалации не пришло. «На данном этапе мы не просто не приветствуем, а даже выступаем против каких-либо крупномасштабных наступательных операций, там очень много мирного населения, которое может быть использовано боевиками в качестве живого щита, допустить чего ни в коем случае нельзя», — заявил в конце апреля в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. В те же дни президент Владимир Путин заявил, что на любую вылазку террористов последует ответный удар с российской стороны, но «широкомасштабная операция сейчас нецелесообразна».

Опрошенные «Ъ» эксперты уверены, что сейчас речь идет не о зачистке всего Идлиба, а о расширении зоны контроля Дамаска в смежных с зоной деэскалации районах.

Москве приходится учитывать интересы Турции, а также напряженные отношения между Анкарой и Дамаском. «Вполне могла бы идти речь об обмене части территории в идлибской зоне деэскалации на районы вокруг Тель-Рифаата (город между Алеппо и сирийско-турецкой границей). Анкара заинтересована освободить этот район от курдов и расширить подконтрольную лояльной ей оппозиции зону, но вряд ли на это готов пойти Дамаск», — сказал «Ъ» эксперт РСМД Кирилл Семенов. Он обратил внимание на произошедшую в субботу попытку отрядов Сирийской национальной армии (СНА, зонтичная структура для протурецких отрядов сирийской оппозиции) прорвать линию в районе Тель-Рифаат. Турки утверждают, что целью атаки были курды, российский Центр примирения говорит о прорыве линии обороны проправительственных сил. В тот же день в результате огня, открытого с приграничных сирийских территорий, был убит один турецкий военнослужащий. Ситуация потребовала консультаций между российскими и турецкими военными. При этом сирийские СМИ сообщили о подготовке Турцией военной операции по установлению контроля над Тель-Рифаатом.

«То, что происходит в Тель-Рифаате и Идлибе, взаимосвязано. Скорее всего, президент Сирии Башар Асад выступает противником компромисса между Москвой и Анкарой. Он не понимает, зачем отдавать какую-то часть Тель-Рифаата туркам, если сирийские военные, как он считает, могут взять и его, и Идлиб», — сказал Кирилл Семенов. По мнению эксперта, сейчас и турки, и сирийцы проверяют друг друга на прочность. Москве же приходится маневрировать, так как сориться с Анкарой не в ее интересах.

В ситуации вокруг Тель-Рифаата и других приграничных с Турцией районов многое зависит от позиции курдов, которые, опасаясь силовых операций со стороны Анкары на севере Сирии и на восточном берегу Евфрата, остаются под опекой США.

В конце прошлой недели Москва обвинила Вашингтон в том, что он, играя на сепаратистских настроениях курдов, ищет повод остаться в Сирии. Речь идет о проведенном 3 мая при поддержке американцев «Конгрессе родоплеменных союзов, племен и народностей Сирии», где прозвучал призыв к Дамаску признать авторитет возглавляемой курдами администрации на северо-востоке страны. Как ни странно, ответ курдам прозвучал из Турции. Внезапно после восьми лет изоляции в одиночной камере в тюрьме на острове Имралы Анкара допустила адвокатов к основателю Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулле Оджалану. В переданном от него письменном послании говорится о необходимости соблюдения целостности Сирии и содержится призыв к связанным с РПК «Силам демократической Сирии» избегать конфликтов, а также учитывать чувствительные для Турции вопросы.

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