11:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Деэскалация перешла в нападение
Ситуация на севере Сирии вновь резко обострилась.
За понедельник российская авиабаза Хмеймим в Сирии дважды подверглась обстрелу со стороны боевиков. За две недели, прошедших с последнего раунда переговоров в «астанинском формате», ситуация на севере страны резко обострилась. Сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб. Помимо атак на Хмеймим боевики пытаются прорвать оборону проправительственных сил в районе городов Алеппо и Хама. Сообщается и о возможной новой операции Турции на сирийской территории.
«Дважды, утром и вечером, была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим. Оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой “Хайат Тахрир аш-Шам” (ранее “Джебхат ан-Нусра”; запрещены в РФ)», — сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
По данным российского центра, из Идлиба террористы обстреливают не только Хмеймим, но и другие примыкающие к зоне деэскалации районы в провинциях Хама, Алеппо и Латакия. В понедельник сирийская армия установила контроль над несколькими населенными пунктами на
С другой стороны, правозащитники фиксируют и резко участившиеся после 20 апреля бомбардировки сирийской и российской авиации в зоне деэскалации Идлиб. За это время, как утверждает сирийская «Обсерватория по правам человека», которая базируется в Лондоне и отслеживает ход боевых действий в Сирии, там погибли 250 человек: не только боевики, но и женщины и дети. Российская авиация присоединилась к операции сирийских военных в этом районе еще в начале марта. Речь идет в основном о точечных ударах по районам, откуда ведутся обстрелы граничащих с идлибской зоной населенных пунктов, а также Хмеймима. Правительственная авиация, по данным правозащитников, использует бочковые бомбы.
Сирийская оппозиция требует от международного сообщества вмешаться в ситуацию. Об этом в интервью «Ъ» заявил один из ее лидеров полковник Фатех Хасун. По его словам, «кровавые бомбардировки» привели к росту жертв среди мирного населения и беженцев.
Если никто не вмешается, ситуация будет катастрофической, в том числе возрастет поток беженцев в сторону Европы, — сказал Фатех Хасун.
Полковник считает, что цель военных операций, проводимых Россией и Сирией, — установление контроля над районами на севере и западе провинции Хама. «Кроме того, таким образом Москва усиливает давление на Анкару и сирийскую оппозицию, чтобы ускорить реализацию сочинских договоренностей по Идлибу. Это происходит на фоне окончившегося без результатов в конце апреля очередного раунда переговоров в астанинском формате», — сказал он.
Напомним, что в середине сентября Россия и Турция договорились о создании в идлибской зоне деэскалации особой демилитаризованной зоны глубиной 15−20 км. Оттуда еще в середине октября должно было быть выведено тяжелое вооружение и уйти террористы, после чего Россия и Турция планировали начать совместное патрулирование района. К концу года должно было быть также восстановлено транзитное сообщение по трассам Алеппо—Латакия (М4) и Алеппо—Хама (М5). В интервью Reuters сирийская оппозиция заявила, что Москва и Дамаск в последние дни пытаются установить контроль именно над этими дорогами.
Суть сочинских соглашений сводилась к обязательствам Турции по размежеванию террористов и лояльной ей вооруженной оппозиции. На этом условии Россия готова была удерживать официальный Дамаск от попыток силой вернуть Идлиб под свой контроль. Однако в итоге, как подчеркивают в Москве, практически вся идлибская зона попала под контроль террористов, нападения оттуда на приграничные районы не прекращались. Тем не менее, несмотря на желание Дамаска отбить Идлиб, Россия
Москве приходится учитывать интересы Турции, а также напряженные отношения между Анкарой и Дамаском. «Вполне могла бы идти речь об обмене части территории в идлибской зоне деэскалации на районы вокруг
«То, что происходит в
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Марианна Беленькая