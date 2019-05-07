СМИ: США отзывают посла на Украине Мари Йованович

Госпожа Йованович была назначена на пост посла США на Украине в 2016 году. Она сменила Джеффри Пайетта. Ранее она работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также она занимала должность посла в Армении и Киргизии, работала в посольствах в Москве, Лондоне, Оттаве, Могадишо и Киеве.
Накануне президентских выборов на Украине Мари Йованович оказалась в центре скандала.
Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал сменить госпожу Йованович, которую он считает «послом Обамы», действующим против нынешнего главы государства.
А перед этим генпрокурор Украины Юрий Луценко сделал сенсационное признание о том, что летом 2016 года госпожа Йованович передала ему список «друзей посольства», против которых якобы нельзя возбуждать уголовные дела.