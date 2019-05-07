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01:32 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: США отзывают посла на Украине Мари Йованович

Чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в Киеве, сообщает издание ZN.ua со ссылкой на источники. Она вылетела в Вашингтон для консультаций, но 11 мая вернется, чтобы передать дела. Исполнять обязанности посла будет временный поверенный, который еще не определен, пишет издание.

Источник: AP 2019

Госпожа Йованович была назначена на пост посла США на Украине в 2016 году. Она сменила Джеффри Пайетта. Ранее она работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также она занимала должность посла в Армении и Киргизии, работала в посольствах в Москве, Лондоне, Оттаве, Могадишо и Киеве.

Накануне президентских выборов на Украине Мари Йованович оказалась в центре скандала.

Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал сменить госпожу Йованович, которую он считает «послом Обамы», действующим против нынешнего главы государства.

А перед этим генпрокурор Украины Юрий Луценко сделал сенсационное признание о том, что летом 2016 года госпожа Йованович передала ему список «друзей посольства», против которых якобы нельзя возбуждать уголовные дела.

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