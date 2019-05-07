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03:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Помпео рассказал о переговорах с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Reuters.

По словам Помпео, на переговорах он поднял тему российского вмешательства в предстоящие выборы президента США, а также подчеркнул, что подобное «неприемлемо». Как отметил госсекретарь, этот вопрос был одной из многих тем, которые он обсудил с Лавровым.

«Было желание начать пытаться найти пути, по которым мы могли бы добиться реального прогресса в местах, где у нас совпадают интересы, какими бы узкими они ни были, и надеяться, что мы сможем этого достичь», — сказал Помпео, добавив, что у России и США «определенно разные интересы».

В то же время ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщает, что тема вмешательства России в выборы не обсуждалась, а российская сторона удивлена высказыванием Помпео.

Встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео прошла 6 мая в финском городе Рованиеми. Лавров оценил беседу как «хорошую и конструктивную». В ходе встречи выяснилось, что вариант военного вторжения в Венесуэлу ни одна из стран не рассматривает.

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